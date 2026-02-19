快訊

美日貿易協議 日啟動首批對美投資

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

美國總統川普十七日在自創社媒真實社群寫道，「我們與日本的龐大貿易協議正式啟動！」日本現在正式在資金上開始推動五五○○億美元（約十七點五兆元）對美投資承諾下的首批投資項目。

對此，高市在社媒Ｘ寫道，日美攜手打造供應鏈，可強化日美間的紐帶；這有助日企營收增加和拓展業務。

川普還寫道，這是美日歷史性貿易協議的一環，以振興美國工業基礎，為美國創造數十萬個工作機會，並強化美國國家及經濟安全；這對美日都是很令人興奮且具歷史意義的一刻。

川普並宣布其中的三大投資項目，即在德州的石油及天然氣計畫、在俄亥俄州的發電項目與在喬治亞州的關鍵礦物計畫。

川普誇稱，上述項目的規模龐大，要是少了他祭出的關稅，就無法促成；俄亥俄州的燃氣發電廠將成為「史上規模最大」，在墨西哥灣（美國灣）的液化天然氣（ＬＮＧ）設施將帶動出口，進一步提升美國在能源上的主導地位；關鍵礦物設施則將讓美國對外國資源「愚蠢」的依賴畫下句點。

高市還寫道，為了盡快實施（對美投資）計畫，日美將密切合作；首波投資項目為汽車、飛機、半導體業加工所需的工業用人工鑽石，與美油出口所需的基礎設施，以及人工智慧（ＡＩ）用的數據中心等所需發電。

