阿蘇火山口直升機墜毀搜救喊停 出動300人投入「仍難靠近核心區」

中央社／ 東京18日專電
日本熊本縣阿蘇山1月20日發生觀光直升機墜毀事故，當地消防單位18日表示，已確認疑似為機上3人的身影，並指出生還的可能性極低。圖為阿蘇中岳火山口附近。美聯社
日本熊本縣阿蘇山1月20日發生觀光直升機墜毀事故，當地消防單位18日表示，已確認疑似為機上3人的身影，並指出生還的可能性極低。圖為阿蘇中岳火山口附近。美聯社

日本熊本阿蘇市觀光直升機墜落事故搜救行動持續多日，警消累計出動約300人投入搜尋，但因地形險峻與火山氣體影響，始終無法進入核心區域。警消今天表示，透過無人機影像疑似發現機上3人身影，研判生還可能極低，在取得家屬諒解後，救援行動告一段落。

熊本日日新聞報導，警方指出，其中2人可能被壓在機體殘骸下方。機上共有3人，包括2名台灣籍男女觀光客及1名日本籍男性機師。警方於2月上旬確認疑似3人的身影後，已經聯絡家屬。

事故現場位於火山口內、陡峭易崩落的斜坡，且伴隨火山氣體影響。基於安全考量，警方與消防今天決定放棄派遣人員進入火山口內進行搜索與救援行動，後續將研議是否以無人重機等方式，進行遺體與機體吊掛回收。

熊本縣警方與阿蘇廣域消防本部也公開現場附近畫面，為東京消防廳與熊本市消防局等單位13日前往現場勘查時所拍攝，可見在火山口陡坡上嚴重破碎的機身殘骸。

失事直升機由匠航空營運，1月20日自阿蘇市黑川觀光設施起飛後失聯，隨後在中岳第一火山口內被發現墜毀。儘管動員大規模人力搜尋，但受限火山環境，救援行動被迫告一段落。

熊本 阿蘇 日本 直升機 觀光客 失聯

