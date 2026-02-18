快訊

外出走春氣溫降…突感發抖、打冷顫 醫：恐是「熱量流失警訊」

大樂透獎號出爐！6碼全中馬上發財 億元富翁可能就是你

宜蘭礁溪鄉長張永德過勞傳身體不適 住院治療恢復中

零改組！高市早苗再任首相 第2次內閣原班人馬全數留任

中央社／ 東京18日專電
高市早苗（中）在國會眾議院首相指名選舉中勝出後起身致意。新華社
高市早苗（中）在國會眾議院首相指名選舉中勝出後起身致意。新華社

日本內閣官房長官木原稔今天表示，隨著首相高市早苗在眾參兩院被正式指名為第105任首相，第2次高市內閣將全面延續第1次內閣的人事配置，所有閣僚一律留任。

木原稔在記者會上並未逐一唸出人名，而是簡要說明，「大臣、內閣官房副長官，以及內閣法制局長官，全員留任。」

第2次高市內閣閣僚名單如下：首相高市早苗、總務大臣林芳正、法務大臣平口洋、外務大臣茂木敏充、財務大臣片山皋月、文部科學大臣松本洋平、厚生勞動大臣上野賢一郎、農林水產大臣鈴木憲和、經濟產業大臣赤澤亮正、國土交通大臣金子恭之、環境大臣石原宏高、防衛大臣小泉進次郎、內閣官房長官木原稔、數位大臣松本尚、復興大臣牧野京夫、國家公安委員長赤間二郎、兒童政策擔當大臣黄川田仁志、成長戰略擔當大臣城内實，以及經濟安全保障擔當大臣小野田紀美。

高市早苗 木原稔

延伸閱讀

賴總統祝賀高市早苗連任首相 盼推動台日關係新里程碑

高市早苗連任日相 外交部發電致賀

高票過關！高市早苗再任日本首相 預料閣員將全數留任

影／日本眾議院改選後召開特別國會 高市早苗再任首相

相關新聞

阿蘇直升機墜毀…3人身影確認 家屬同意「不再冒險救援」

載有2名台灣觀光客與1名飛行員的觀光直升機，1月20日墜毀於熊本縣阿蘇市的阿蘇中岳第一火山口內，警消今天利用無人機，確認...

赴日觀光請注意！日本航班4月起禁用行動電源 每人限帶2顆

NHK報導，鑑於近期接連發生飛機機艙內行動電源起火或冒煙事件，日本國土交通省已敲定方針，自4月起將禁止在機艙內使用行動電...

影／日本眾議院改選後召開特別國會 高市早苗再任首相

日本眾議院改選後，18日召開特別國會，首相高市早苗再度當選。高市將在皇居舉行首相任命儀式與閣僚認證儀式後，正式成立自民黨...

日本觀光直升機墜阿蘇火山口 消防疑見飛行員與2名台灣旅客身影

日本熊本縣阿蘇山1月20日發生觀光直升機墜毀事故，機上1名駕駛與2名台灣籍旅客下落不明。共同社報導，當地消防單位18日表...

高票過關！高市早苗再任日本首相 預料閣員將全數留任

日本眾議院大選後今天召集特別國會，下午舉行首相指名選舉。在眾議院全體會議中，自民黨總裁高市早苗獲得正式指名為第105任內...

零改組！高市早苗再任首相 第2次內閣原班人馬全數留任

日本內閣官房長官木原稔今天表示，隨著首相高市早苗在眾參兩院被正式指名為第105任首相，第2次高市內閣將全面延續第1次內閣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。