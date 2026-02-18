零改組！高市早苗再任首相 第2次內閣原班人馬全數留任

日本內閣官房長官木原稔今天表示，隨著首相高市早苗在眾參兩院被正式指名為第105任首相，第2次高市內閣將全面延續第1次內閣的人事配置，所有閣僚一律留任。

木原稔在記者會上並未逐一唸出人名，而是簡要說明，「大臣、內閣官房副長官，以及內閣法制局長官，全員留任。」

第2次高市內閣閣僚名單如下：首相高市早苗、總務大臣林芳正、法務大臣平口洋、外務大臣茂木敏充、財務大臣片山皋月、文部科學大臣松本洋平、厚生勞動大臣上野賢一郎、農林水產大臣鈴木憲和、經濟產業大臣赤澤亮正、國土交通大臣金子恭之、環境大臣石原宏高、防衛大臣小泉進次郎、內閣官房長官木原稔、數位大臣松本尚、復興大臣牧野京夫、國家公安委員長赤間二郎、兒童政策擔當大臣黄川田仁志、成長戰略擔當大臣城内實，以及經濟安全保障擔當大臣小野田紀美。