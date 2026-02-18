俄羅斯稱日內瓦談判艱難但務實 新一輪磋商「很快舉行」

快訊

中央社／ 莫斯科18日綜合外電報導
俄羅斯首席談判代表梅丁思基。(美聯社)

俄羅斯首席談判代表梅丁思基今天表示，俄烏兩國在美國斡旋下召開的日內瓦和平會談艱難但務實，新一輪磋商很快就會再於近日舉行。

美國一直試圖讓俄烏兩國達成和平協議，但相關進展陷入停滯，因為俄羅斯要求烏克蘭撤出部分仍受烏軍掌控的烏國東部頓巴斯（Donbas）地區，基輔則拒絕這項要求。

俄羅斯克里姆林宮高階幕僚梅丁思基（VladimirMedinsky）在日內瓦告訴記者：「這輪談判持續了兩天，昨天以各種形式進行了很長時間的會談，今天則約兩小時。」

梅丁思基談到：「談判相當艱難但氣氛務實，下一場會談將很快舉行。」他在發布簡短聲明後婉拒回應記者提問。

俄羅斯 日內瓦 美國 俄烏 基輔 和平協議 烏克蘭

