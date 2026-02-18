俄烏會談落幕…澤倫斯基指日內瓦會議「無共識」 烏談判官稱有進展
烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭與俄羅斯在經美國斡旋於日內瓦舉行的會談中，未能針對如何結束4年俄烏戰爭的核心議題達成共識。然而，烏方首席談判官稱雙方有進展。
法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在會談結束後向媒體表示，雖「已做了一些基礎工作，但目前雙方立場仍有歧異，談判並不輕鬆」。
他指出，烏東被占領領土的歸屬，以及俄軍控制的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠未來命運，是這次會談中尚未解決的「敏感議題」。
另一方面，烏國首席談判代表烏梅洛夫（RustemUmerov）在為期2天的會談後強調，烏俄雙方在談判中「有所進展」。
烏梅洛夫簡短地告訴媒體說，這次談判「緊湊且具實質意義」，雙方「觸及政治與軍事層面議題、討論安全參數、談及潛在決策的執行機制」。
他表示，多項議題已經釐清，仍有部分事項須進一步協調。
烏梅洛夫說：「我們正專注於推動完成整個程序所需的關鍵條文。這是一項需要各方協調且需充分時間的複雜工作。」
「雖有進展，但目前階段無法透露細節。」
他指出，下一步將設法取得一定程度的共識，以「將已擬定出的決定提交總統審議」，並補充表示，這不僅需要形式上的基礎，也要有實務層面的基礎。
烏梅洛夫表示：「烏克蘭持續保持建設性態度，最終目標不變：實現公正且持久的和平。」
