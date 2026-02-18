快訊

柬埔寨總理控泰軍停火後仍占柬領土 泰國否認

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
柬埔寨總理洪馬內。美聯社
柬埔寨總理洪馬內今天告訴路透社，柬泰兩國去年爆發軍事衝突後，已在美國總統川普斡旋下達成和平協議，儘管如此，泰軍仍持續占據柬國領土；泰國方面則否認這項說法。

路透社報導，這是洪馬內（Hun Manet）自2023年接替父親洪森（Hun Sen）掌權以來，首次接受國際媒體專訪。他在訪談中談到，柬埔寨與美國關係日益升溫，且柬國政府正致力打擊境內猖獗的網路詐騙園區。

他並呼籲泰國允許聯合邊界委員會開始運作，處理爭議邊境問題。

洪馬內本週前往華府參加川普（Donald Trump）新成立的「和平理事會」（Board of Peace）會議。

泰國方面則指出，維持軍隊現行部署屬於緩和緊張局勢的舉措，並否認占領柬埔寨領土。

另一方面，泰國外交部長今天與緬甸外長會面，希望在緬甸大選鞏固軍方權力後，促使這個飽受內戰摧殘的國家在其他東南亞鄰國協助下尋求和平出路。

泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）今晚告訴媒體，與具有將領和外交官背景的緬甸外長丹瑞（Than Swe）舉行雙邊會談，可能成為緬甸大選後邁向和平進程的關鍵一步。

泰國外交部透過聲明表示，兩人今天將討論泰緬雙邊關係的未來展望，以及緬甸與東南亞國家協會（ASEAN）的互動。

