聽新聞
0:00 / 0:00
柬埔寨總理控泰軍停火後仍占柬領土 泰國否認
柬埔寨總理洪馬內今天告訴路透社，柬泰兩國去年爆發軍事衝突後，已在美國總統川普斡旋下達成和平協議，儘管如此，泰軍仍持續占據柬國領土；泰國方面則否認這項說法。
路透社報導，這是洪馬內（Hun Manet）自2023年接替父親洪森（Hun Sen）掌權以來，首次接受國際媒體專訪。他在訪談中談到，柬埔寨與美國關係日益升溫，且柬國政府正致力打擊境內猖獗的網路詐騙園區。
他並呼籲泰國允許聯合邊界委員會開始運作，處理爭議邊境問題。
洪馬內本週前往華府參加川普（Donald Trump）新成立的「和平理事會」（Board of Peace）會議。
泰國方面則指出，維持軍隊現行部署屬於緩和緊張局勢的舉措，並否認占領柬埔寨領土。
另一方面，泰國外交部長今天與緬甸外長會面，希望在緬甸大選鞏固軍方權力後，促使這個飽受內戰摧殘的國家在其他東南亞鄰國協助下尋求和平出路。
泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）今晚告訴媒體，與具有將領和外交官背景的緬甸外長丹瑞（Than Swe）舉行雙邊會談，可能成為緬甸大選後邁向和平進程的關鍵一步。
泰國外交部透過聲明表示，兩人今天將討論泰緬雙邊關係的未來展望，以及緬甸與東南亞國家協會（ASEAN）的互動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。