3平民4度派無人機闖北韓…南韓警告：最重可判1年、罰20萬台幣

中央社／ 首爾18日綜合外電報導
無人機示意圖。(美聯社)
南韓統一部長鄭東泳今天表示，3名平民自總統李在明去年上任以來，已4度發送無人機北韓，對南北韓關係造成傷害。

路透社報導，鄭東泳表示，根據警方和軍方目前正在進行的調查，這3人於2025年9月至2026年1月之間操作無人機，其中兩次無人機在北韓墜毀，與平壤方面的說法一致。

鄭東泳指出，另兩次行動中，無人機飛至北韓開城上空後返回南韓邊境城鎮坡州。

他說，南韓當局正以涉嫌違反「航空安全法」及涉嫌觸犯刑法中有關「利敵」規定，對這3名平民展開調查。

鄭東泳說，當局也將調查與這3人有牽連的若干南韓軍事情報機構和國家情報院官員。

他說：「我們正式對北韓表達遺憾。」他並強調政府對無人機跨境事件極為重視。

無人機入侵事件引發北韓不滿。平壤當局上個月指出，繼去年9月之後，上個月又有南韓無人機入侵。

北韓領導人金正恩位高權重的胞妹金與正，曾敦促首爾當局徹查此事，並警告挑釁行為可能導致「可怕的局面」。

鄭東泳今天同時就前尹錫悅政府派遣18架無人機進入北韓一事，向北韓當局表達遺憾之意。

他表示：「這是一項極其危險的事件，意在藉由在11次行動中派遣18架無人機侵入北韓敏感區域，包括朝鮮勞動黨辦公室上空，進而誘導北韓對南韓發動攻擊。」

尹錫悅2025年4月遭罷黜下台，隨後遭檢方以通敵等罪起訴。

檢方指控尹錫悅及其軍方指揮官下令祕密進行無人機任務進入北韓，以升高緊張情勢並為其發布戒嚴令提供理由。

尹錫悅否認不法行為。

鄭東泳表示，南韓政府計劃加重對派遣無人機到北韓的懲處，最重可處1年有期徒刑或處以1000萬韓元（約新台幣20萬元）罰鍰。

他也表示，南韓將在「南北（韓）關係發展法」中增訂條文，防止推升朝鮮半島緊張的行為。

