快訊

馬公市長還原現場 陳光復踩空試圖抓欄杆…反轉後仰頭著地

春節發生意外！大陸湖北鞭炮廠爆炸 已知12人死亡

央視春晚台味濃！侯佩岑、張鈞甯現身 言承旭「Made in China」遭酸土味重

大陸漁船屢闖海域非法捕撈 南韓擬將罰款提高5倍至3263萬元

中央社／ 台北18日電
韓國海洋警察廳（海警廳）表示，針對中國漁船闖入韓國海域非法捕撈的行為，該廳擬將罰款上限從現行的3億韓元，大幅提高到15億韓元（約新台幣3263萬元）。示意圖／ingimage
韓國海洋警察廳（海警廳）表示，針對中國漁船闖入韓國海域非法捕撈的行為，該廳擬將罰款上限從現行的3億韓元，大幅提高到15億韓元（約新台幣3263萬元）。示意圖／ingimage

韓聯社報導，韓國海洋警察廳（海警廳）16日表示，針對中國漁船闖入韓國海域非法捕撈的行為，該廳擬將罰款上限從現行的3億韓元，大幅提高到15億韓元（約新台幣3263萬元）。

報導指出，韓國總統李在明2025年12月在海警廳工作報告會上指示，要嚴厲應對中國漁船闖入韓國海域的非法捕撈行為。韓國海警廳為此綜合他國對非法捕撈漁船罰款標準，推動上述方案，以確保完全收繳這些漁船的非法所得。

根據報導，泰國、印尼和澳洲政府對非法捕撈漁船徵收約100萬美元（約新台幣3142萬元）的罰款；歐盟則徵收相當於非法漁獲物總價值5至8倍的罰款。

韓國海警統計，在韓國海域非法捕撈的中國漁船數量在COVID-19疫情爆發後一度減少，但近期又告回升。2019年被扣押的中國漁船多達115艘，2020年驟減為18艘，2021年又增至66艘，2022年42艘，2023年54艘，2024年46艘，2025年上升至57艘。

南韓 韓國 罰款

延伸閱讀

冬奧／韓17歲「奇蹟少女」崔佳溫創歷史 奪冬奧雪板金牌

10年前影片被挖出！高市早苗上富士電視台 熱唱X Japan名曲

韓媒爆料黃仁勳和SK會長崔泰源在美「炸雞啤酒會」 討論內容曝光

李在明致賀高市早苗 邀約韓國會面

相關新聞

阿蘇直升機墜毀…3人身影確認 家屬同意「不再冒險救援」

載有2名台灣觀光客與1名飛行員的觀光直升機，1月20日墜毀於熊本縣阿蘇市的阿蘇中岳第一火山口內，警消今天利用無人機，確認...

赴日觀光請注意！日本航班4月起禁用行動電源 每人限帶2顆

NHK報導，鑑於近期接連發生飛機機艙內行動電源起火或冒煙事件，日本國土交通省已敲定方針，自4月起將禁止在機艙內使用行動電...

影／日本眾議院改選後召開特別國會 高市早苗再任首相

日本眾議院改選後，18日召開特別國會，首相高市早苗再度當選。高市將在皇居舉行首相任命儀式與閣僚認證儀式後，正式成立自民黨...

日本觀光直升機墜阿蘇火山口 消防疑見飛行員與2名台灣旅客身影

日本熊本縣阿蘇山1月20日發生觀光直升機墜毀事故，機上1名駕駛與2名台灣籍旅客下落不明。共同社報導，當地消防單位18日表...

高票過關！高市早苗再任日本首相 預料閣員將全數留任

日本眾議院大選後今天召集特別國會，下午舉行首相指名選舉。在眾議院全體會議中，自民黨總裁高市早苗獲得正式指名為第105任內...

867億投資國防…澳洲前官員：購買3艘維吉尼亞級潛艦計劃 目標不變

澳洲政府近日宣佈斥資約新台幣867億元投入興建AUKUS核動力潛艦船廠，國防建設議題再度成為輿論焦點。前國防官員貝比吉（...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。