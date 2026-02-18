大陸漁船屢闖海域非法捕撈 南韓擬將罰款提高5倍至3263萬元

韓聯社報導，韓國海洋警察廳（海警廳）16日表示，針對中國漁船闖入韓國海域非法捕撈的行為，該廳擬將罰款上限從現行的3億韓元，大幅提高到15億韓元（約新台幣3263萬元）。

報導指出，韓國總統李在明2025年12月在海警廳工作報告會上指示，要嚴厲應對中國漁船闖入韓國海域的非法捕撈行為。韓國海警廳為此綜合他國對非法捕撈漁船罰款標準，推動上述方案，以確保完全收繳這些漁船的非法所得。

根據報導，泰國、印尼和澳洲政府對非法捕撈漁船徵收約100萬美元（約新台幣3142萬元）的罰款；歐盟則徵收相當於非法漁獲物總價值5至8倍的罰款。

韓國海警統計，在韓國海域非法捕撈的中國漁船數量在COVID-19疫情爆發後一度減少，但近期又告回升。2019年被扣押的中國漁船多達115艘，2020年驟減為18艘，2021年又增至66艘，2022年42艘，2023年54艘，2024年46艘，2025年上升至57艘。