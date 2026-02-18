快訊

日中外交爭端延燒 1月中國大陸赴日旅客大減6成

中央社／ 東京18日綜合外電報導
今年1月中國赴日旅客人數較去年同期銳減60.7%。圖／AI生成
今年1月中國赴日旅客人數較去年同期銳減60.7%。圖／AI生成

受到日中外交爭議持續影響，日本政府觀光局今天公布數據顯示，今年1月中國赴日旅客人數較去年同期銳減60.7%。

法新社報導，日本政府觀光局聲明表示：「去年農曆新年落在1月下旬，但今年則是在2月中旬。」

聲明指出，「此外，中國政府也發布警示建議民眾避免前往日本，以及航班減班等因素，也導致1月來日的外國遊客數低於去年同月水準。」

數據顯示，1月中國旅客為38萬5300人次，遠低於2025年1月的98萬520人次；來自香港的旅客也減少17.9%。相較之下，韓國成為最大旅客來源國，總計達120萬人次，較去年同期增加21.6%。

整體而言，今年1月赴日外籍旅客人數為359萬7000人，較去年同期減少4.9%。

