波蘭：禁中製車輛進軍事設施 防敏感資料外洩

波蘭軍方今晚宣布禁止中國製汽車進入軍事設施。軍方聲明指出，實施這項措施主要是擔心車載感測器可能被用來蒐集敏感資料。

路透社報導，波蘭軍方聲明指出，如果特定功能停用，且各軍事設施維安規則所要求的其他防護措施都到位，此類車輛仍然可獲准進入安全區域。

為降低機密資料外洩風險，波蘭軍方同時禁止在中製車輛內，將公務手機連接至車內資訊娛樂系統。

波蘭軍方表示，這項限制不適用於醫院、診所、圖書館、檢察官辦公室或官兵俱樂部等對外開放的軍事場所。

波蘭軍方補充，上述措施屬預防性質，且與北大西洋公約組織（NATO）成員國及其他盟國為確保國防基礎設施得到高標準保護而採取的做法一致。