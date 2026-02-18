快訊

「吐一吐就好」嘔吐噴濺到賴總統 武廟主委致歉：忍不住歹勢啦

赴日觀光請注意！日本航班4月起禁用行動電源 每人限帶2顆

團費21萬！遊挪威遇飛機故障、行李不見 團員控旅行社「只願賠千元」

波蘭：禁中製車輛進軍事設施 防敏感資料外洩

中央社／ 華沙18日綜合外電報導

波蘭軍方今晚宣布禁止中國製汽車進入軍事設施。軍方聲明指出，實施這項措施主要是擔心車載感測器可能被用來蒐集敏感資料。

路透社報導，波蘭軍方聲明指出，如果特定功能停用，且各軍事設施維安規則所要求的其他防護措施都到位，此類車輛仍然可獲准進入安全區域。

為降低機密資料外洩風險，波蘭軍方同時禁止在中製車輛內，將公務手機連接至車內資訊娛樂系統。

波蘭軍方表示，這項限制不適用於醫院、診所、圖書館、檢察官辦公室或官兵俱樂部等對外開放的軍事場所。

波蘭軍方補充，上述措施屬預防性質，且與北大西洋公約組織（NATO）成員國及其他盟國為確保國防基礎設施得到高標準保護而採取的做法一致。

波蘭 軍事 國防 機密 維安

延伸閱讀

冬奧／波蘭餃子吉祥物爆紅 運動員瘋狂分享掀熱潮

波蘭下院議長批川普不配諾貝爾和平獎 美國大使宣布斷絕往來

黃金暴衝有底氣還是泡沫？「黃金王子」拆炒作遊戲：不懂白銀為何大漲...短線隨時會回檔

波蘭啟動國防基金 強化軍民兩用設施、擴張軍工產能

相關新聞

阿蘇直升機墜毀…3人身影確認 家屬同意「不再冒險救援」

載有2名台灣觀光客與1名飛行員的觀光直升機，1月20日墜毀於熊本縣阿蘇市的阿蘇中岳第一火山口內，警消今天利用無人機，確認...

赴日觀光請注意！日本航班4月起禁用行動電源 每人限帶2顆

NHK報導，鑑於近期接連發生飛機機艙內行動電源起火或冒煙事件，日本國土交通省已敲定方針，自4月起將禁止在機艙內使用行動電...

影／日本眾議院改選後召開特別國會 高市早苗再任首相

日本眾議院改選後，18日召開特別國會，首相高市早苗再度當選。高市將在皇居舉行首相任命儀式與閣僚認證儀式後，正式成立自民黨...

日本觀光直升機墜阿蘇火山口 消防疑見飛行員與2名台灣旅客身影

日本熊本縣阿蘇山1月20日發生觀光直升機墜毀事故，機上1名駕駛與2名台灣籍旅客下落不明。共同社報導，當地消防單位18日表...

烏克蘭民意不容拱手讓出頓巴斯 澤倫斯基：他們永遠不會原諒我和美國

烏克蘭總統澤倫斯基17日接受《Axios》獨家專訪時表示，若俄烏和平協議要求烏克蘭單方面撤軍，並將烏東頓巴斯地區移交給俄...

有「詛咒」？ 秘魯總統走馬燈換人 臨時總統捲「中餐門」4個月就下台

秘魯預計2個月後舉行大選，政壇卻再度出現變局。國會以75票對24票通過譴責，將上任才4個月的臨時總統赫里（José Je...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。