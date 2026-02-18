阿蘇直升機墜毀…3人身影確認 家屬同意「不再冒險救援」

載有2名台灣觀光客與1名飛行員的觀光直升機，1月20日墜毀於熊本縣阿蘇市的阿蘇中岳第一火山口內，警消今天利用無人機，確認疑為機上3人的身影，經判斷生還可能性極低。由於人員實地救援的風險極高，在取得家屬諒解後，接下來將研議透過機械進行吊掛回收。

熊本日日新聞、熊本放送報導，該架直升機在阿蘇中岳第一火山口內被發現時已嚴重毀損。事故發生後，機上1名男性駕駛員及2名來自台灣的男女乘客失聯，日本方面近1個月來持續搜救。

警消指出，透過無人機拍攝影像，在機體周邊確認到3具疑似人體的影像，並已向搭乘者家屬說明相關情況。官方判斷，生還的可能性極低

然而，由於火山口內存在高濃度火山氣體，加上地質鬆軟不穩，若派遣人員進入恐引發二次災害，相關單位決定放棄讓救援人員下降進入火山口內進行作業，後續將評估是否能以機械設備進行吊掛回收。

據了解，當局向台灣乘客家屬說明情況後，家屬表示「請以救援隊員安全為最優先」，對於當局的判斷與處置表示理解。

警方與消防單位表示，未來將持續在確保安全的前提下，研議後續處理方式。