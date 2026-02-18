快訊

「吐一吐就好」嘔吐噴濺到賴總統 武廟主委致歉：忍不住歹勢啦

赴日觀光請注意！日本航班4月起禁用行動電源 每人限帶2顆

團費21萬！遊挪威遇飛機故障、行李不見 團員控旅行社「只願賠千元」

赴日觀光請注意！日本航班4月起禁用行動電源 每人限帶2顆

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
鑑於近期接連發生飛機機艙內行動電源起火或冒煙事件，日本國土交通省將自4月起禁止在機艙內使用行動電源。資料照片。美聯社
鑑於近期接連發生飛機機艙內行動電源起火或冒煙事件，日本國土交通省將自4月起禁止在機艙內使用行動電源。資料照片。美聯社

NHK報導，鑑於近期接連發生飛機機艙行動電源起火或冒煙事件，日本國土交通省已敲定方針，自4月起將禁止在機艙內使用行動電源。

主要使用鋰電池的行動電源，近年來接連在機艙內引發事故。2025年1月，南韓釜山機場一架客機座位上方置物櫃內的行動電源起火，導致機體燃燒；同年9月，日本航空一架國際線班機上，也發生乘客為智慧型手機充電時，行動電源冒煙。

NHK採訪的相關人士指出，國土交通省正因應這些情況，預計最快於4月依據《航空法》修訂相關標準，拍板禁止在日本國內起降的航班機艙內使用行動電源。具體而言，將禁止使用行動電源為智慧手機等設備充電，同時也禁止透過機艙座位等處設置的插座為行動電源本身充電。此外，攜帶上機的行動電源數量也將限制為每人最多2個。

國土交通省已透過由國內航空公司組成的團體向各家業者說明上述方針，後續也將向旅客加強宣導。至於現行規定，行動電源只要符合數量與容量等一定條件，目前仍允許旅客以隨身行李攜帶上機；不過，若放置在座位上方置物櫃內發生起火或冒煙，恐難以及時應對，當局呼籲旅客攜帶上機時不要放入置物櫃，應保管在身邊。

此外，使用行動電源為智慧手機等設備充電時，也應在可隨時確認狀態的位置進行，但自4月起，機艙內將全面禁止使用行動電源。至於將行動電源託運，因一旦起火或冒煙恐波及其他貨物，國際間原則上禁止。

為了讓旅客在登機前能為智慧型手機等設備充電，日本國內機場正推動相關設施改善，例如羽田機場即以通過安檢後的候機室為重點，持續增設充電點。各航空公司也同步推動相關措施，在機艙座位下方或螢幕附近設置插座，讓乘客即使沒有行動電源，也能為手機等設備充電。

機艙 日本 鋰電池 行動電源 航空公司

延伸閱讀

小心釀災！大掃除舊充電線、行動電源、鋰電池哪些可回收？丟錯恐罰6000元

春節大掃除藏危機！瓦斯罐行動電源最危險 環保局：務必單獨打包

影／北捷行動電源禁令反覆 柯文哲：經濟部應提升產品安全性

昨才稱「勸導並制止用行動電源」 北捷遭罵爆今道歉：溝通落差

相關新聞

阿蘇直升機墜毀…3人身影確認 家屬同意「不再冒險救援」

載有2名台灣觀光客與1名飛行員的觀光直升機，1月20日墜毀於熊本縣阿蘇市的阿蘇中岳第一火山口內，警消今天利用無人機，確認...

赴日觀光請注意！日本航班4月起禁用行動電源 每人限帶2顆

NHK報導，鑑於近期接連發生飛機機艙內行動電源起火或冒煙事件，日本國土交通省已敲定方針，自4月起將禁止在機艙內使用行動電...

影／日本眾議院改選後召開特別國會 高市早苗再任首相

日本眾議院改選後，18日召開特別國會，首相高市早苗再度當選。高市將在皇居舉行首相任命儀式與閣僚認證儀式後，正式成立自民黨...

日本觀光直升機墜阿蘇火山口 消防疑見飛行員與2名台灣旅客身影

日本熊本縣阿蘇山1月20日發生觀光直升機墜毀事故，機上1名駕駛與2名台灣籍旅客下落不明。共同社報導，當地消防單位18日表...

烏克蘭民意不容拱手讓出頓巴斯 澤倫斯基：他們永遠不會原諒我和美國

烏克蘭總統澤倫斯基17日接受《Axios》獨家專訪時表示，若俄烏和平協議要求烏克蘭單方面撤軍，並將烏東頓巴斯地區移交給俄...

有「詛咒」？ 秘魯總統走馬燈換人 臨時總統捲「中餐門」4個月就下台

秘魯預計2個月後舉行大選，政壇卻再度出現變局。國會以75票對24票通過譴責，將上任才4個月的臨時總統赫里（José Je...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。