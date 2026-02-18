高票過關！高市早苗再任日本首相 預料閣員將全數留任

日本眾議院大選後今天召集特別國會，下午舉行首相指名選舉。在眾議院全體會議中，自民黨總裁高市早苗獲得正式指名為第105任內閣總理大臣。高市將在皇居完成親任式與閣僚認證儀式後，成立與日本維新會組成聯合政權的「第2次高市內閣」，閣僚將全數留任。

高市在首相指名選舉前，於自民黨兩院議員總會致詞表示，為了讓日本「更強大富足」，自民黨在這次大選提出政見並獲得國民信任，未來將在黨內討論如何以「最快速、最有效」的方式推動政策，並以全黨一致的態度落實。

自民黨幹事長鈴木俊一在首相指名選舉後接受日本放送協會（NHK）訪問時表示，自民黨單獨取得316席，加上與日本維新會合作，執政聯盟掌握眾院席次超過2/3，確實是國民給予的重大支持，但「絕不能因席次而自滿」，未來將以謙虛態度傾聽在野黨主張。另一方面，執政聯盟在參議院仍未取得過半，因此會更加謹慎面對。

他強調，本屆特別國會的首要任務是盡速通過新年度預算案，這攸關經濟與民生，希望與在野黨充分溝通，力拚「年度內（3月底）成立」。

針對外界批評「先解散國會、又急推預算」是前後矛盾，鈴木回應，解散是為了確認民意，而完成有意義的解散之後，從國民生活與經濟角度思考更應該盡快成立預算，相關指控並不成立。

關於「食品消費稅兩年限期歸零」，他表示政府將成立國民會議展開討論，目前仍在規劃具體形式，會儘快定出方向。

日本維新會共同代表藤田文武受訪指出，這次選舉後高市政權進入「第二階段」，聯合執政的責任更加重大。

他表示，維新會主張的議員定數削減，以及福祉與成長並進構想，都已寫入聯合執政協議，這些政策沒有優先順序之分，都很重要，將依時程推進國會討論。

針對新年度預算案，他認為可檢討縮短審議時間，也呼籲其他政黨共同配合，期望早日成立預算，儘量不要讓國民的生活承受額外負擔或衝擊。

在野的國民民主黨代表玉木雄一郎表示，高市早苗在首相指名的高票結果正好反映選舉現實，也讓在野黨的監督角色更為重要。他強調，國民民主黨一貫立場是「與其對決，不如解決」，以政策為本，能夠合作推動的部分會積極配合，但該修正、該監督的地方也絕不退讓。

對於執政聯盟規劃設立國民會議，討論消費稅議題，他表示尚未正式收到邀請，但不排斥參與。

中道改革聯合代表小川淳也對高市再任首相表達祝賀，但同時表示在野黨會保持高度緊張感，「該對峙時對峙，該合作時合作」，清楚區分立場。

剛當選中道代表的小川說明，若無法穩固內部，就無法對外出擊，接下來將一邊整頓黨內，一邊向國民清楚傳達政策主張，爭取支持。

面對有壓倒性席次的巨大執政黨，小川表示，親身站在議場內，明顯感受到自民黨重掌2/3席次的壓力，國會氣氛明顯不同，因此更希望呼籲執政黨能謙虛傾聽在野各種聲音。

小川強調，「決策或許靠票數，但討論不是靠票數完成的」，在野黨將以政策內容為武器，抱持自尊與專業，認真履行監督責任。