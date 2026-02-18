和平理事會首登場…捷克外長「觀察員」身分赴美 天價會費成焦點

美國川普政府新成立的「和平理事會」將召開首次會議，捷克外交部長馬欽卡將以觀察員身分出席。捷克政府目前並未尋求成為該理事會的正式成員。

捷克外交部長馬欽卡（Petr Macinka）今日啟程前往美國，將出席美國總統川普（Donald Trump）新成立的「和平理事會」（Board of Peace）召開的首次會議。

根據捷克通訊社（ČTK）報導，儘管捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）近日表示，捷克目前並未尋求成為和平理事會的正式成員，但馬欽卡將以觀察員身分出席在華盛頓舉行的會議。

此次行程之前，捷克政府內部曾就是否配合美國新政府的外交倡議進行討論。巴比斯16日證實，馬欽卡的出席已與總理辦公室協調。

川普於今年1月在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇期間正式宣布成立「和平理事會」。這個組織的目標是協助解決全球衝突，包括提出戰後加薩地區行政管理架構的建議。

據報導，成為永久會員需支付10億美元（約新台幣314億元）會費，馬欽卡曾形容這筆費用對捷克國家預算而言「不可想像」。

在達沃斯簽署成立文件的創始成員包括匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）、阿根廷總統米雷伊（JavierMilei）以及亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）。歐盟成員加入還有保加利亞。法國與斯洛伐克則表示目前不會加入。此後又有不少國家陸續加入。

不過，捷克將仿效所謂的「義大利模式」，以觀察員身分維持參與，既能保有外交接觸機會，也無須承擔財務義務。

馬欽卡近期在慕尼黑安全會議上高調亮相。他與美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）展開激烈言辭交鋒。馬欽卡為川普「靠實力確保和平」（Peacethrough Strength）的理念辯護，並批評所謂的「氣候恐慌主義」。他的表現獲得美國共和黨人士的肯定，但也在捷克國內引起反對派批評。

一名高階外交官向捷克媒體Seznam Zprávy表示：「他在慕尼黑的表現，為他打開共和黨的大門。」捷克「海盜黨」（Pirate Party）與「市長與獨立人士黨」（STAN）黨成員則表示擔心，向川普陣營靠攏的姿態，不會為捷克在歐洲贏得尊重。

除了出席和平理事會會議外，馬欽卡也可能與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）會面，討論關鍵礦產合作事宜。

根據Seznam Zprávy報導，馬欽卡此行亦預計會晤「傳統基金會」（Heritage Foundation）的代表。傳統基金會曾主導並策劃「2025計畫」（Project 2025），此為旨在重塑美國聯邦政府架構的爭議性藍圖。