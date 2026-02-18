高市早苗獲眾參兩院指名為首相 將率新內閣上路

快訊

中央社／ 東京18日綜合外電報導
高市早苗（右二）出席國會眾議院首相指名選舉。新華社
日本眾議院與參議院今天召集特別國會，日相高市早苗在兩院分別舉行的首相指名選舉勝出，正式被選為日本第105任首相。她接著將著手組閣，全數閣員原則上將留任。

共同社報導，眾院今天的首相指名選舉投票總數為464票，高市早苗在首輪指名選舉獲得最高票354票。

在野黨中道改革聯合黨魁小川淳也獲50票、國民民主黨黨魁玉木雄一郎28票、參政黨黨魁神谷宗幣15票、「未來團隊」黨魁安野貴博11票、日本共產黨委員長田村智子4票、「減稅日本．憂國聯合」共同代表河村隆之1票、令和新選組奧田芙美代共同代表1票。

參議院今天下午也舉行首相指名選舉，在投票總數246票的情況下，高市早苗獲得123票、小川淳也58票、玉木雄一郎25票、神谷宗幣15票、田村智子7票、奧田芙美代5票、水岡俊一5票、伊波洋一2票、百田尚樹2票、福島瑞穗2票、安野貴博1票、空白票1票。

由於沒人在首輪投票獲得過半票數，由票數最多的高市早苗與票數第二高的小川淳也進入決選投票。

而決選投票結果為高市早苗獲得125票、小川淳也65票，填寫這兩人以外名字的選票等無效票達48票、空白票8票。

這也代表高市均在眾議院與參議院的首相指名選舉勝出。

原本的閣員原則上會在第2次高市內閣續任，新內閣將在皇居經過首相任命儀式與閣僚認證式後成立。

高市預計在稍晚舉行記者會說明未來的施政方向。

高市早苗 首相 日本 眾議院

