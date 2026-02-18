影／日本眾議院改選後召開特別國會 高市早苗再任首相

在比莉珍金（Billie Jean King）與里格斯（Bobby Riggs）展開性別大戰的前一年（1972），美國剛通過《教育法修正案》第九條（Title IX），該法明文寫道：「在美國，沒有人會因性別因素，在接受美國聯邦政府補助的教育課程或活動中被排除、權益遭否定、或遭受歧視。」

2026-02-18 11:27