影／日本眾議院改選後召開特別國會 高市早苗再任首相

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本國會眾議院18日召開特別會議，首相高市早苗（中）在會中再度當選，並獲在場議員鼓掌致意。美聯社
日本眾議院改選後，18日召開特別國會，首相高市早苗再度當選。高市將在皇居舉行首相任命儀式與閣僚認證儀式後，正式成立自民黨日本維新會聯合執政的第二屆高市內閣，所有閣僚將續任，不予更動。

共同社報導，高市內閣將加緊推動因眾院選舉而遲遲未展開審議的2026年度預算案儘速過關，並全力推進經濟政策與首腦外交。高市也將推動選舉期間力倡的「負責任的積極財政」，以及為期兩年免除食品與飲料消費稅的措施，並有意於3月訪問美國，與美國總統川普會談，力圖鞏固日美同盟。

高市預定於20日發表施政方針演說等政府四大演說，朝野政黨的論戰將正式展開。本次特別國會會期為150天，預計持續至7月17日。

在2月8日投計票的眾院選舉中，包括追加公認的無黨派議員在內，自民黨共取得316個議席，取得壓倒性勝利；加上維新黨的36席，執政聯盟合計達352席。高市內閣所有閣僚均成功當選。新黨「中道改革聯合」僅獲49席，選情失利。執政黨力爭儘早通過2026年度預算案，並尋求縮短國會審議時間。

高市早苗 內閣 日本維新會 自民黨 川普

