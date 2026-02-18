菲律賓副總統杜特蒂宣布參選 政壇角力恐升溫

快訊

中央社／ 馬尼拉18日綜合外電報導
菲律賓副總統杜特蒂在馬尼拉舉行的新聞發布會上宣布，她有意參加2028年菲律賓總統競選。法新社
菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）今天宣布參加2028年總統大選。她與現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）之間的政治衝突，未來恐將愈演愈烈。

綜合法新社與路透社報導，杜特蒂今天表示，她願意奉獻自己的「生命、力量與未來」為國家服務。

獨立民調將杜特蒂列為2028年菲律賓總統大選的強力競爭者。

根據菲律賓憲法，總統僅能擔任一屆6年任期，這代表現任總統小馬可仕無法尋求連任。

杜特蒂是前總統羅德瑞戈．杜特蒂（RodrigoDuterte）女兒，羅德瑞戈因任內發動血腥掃毒涉犯反人類罪行，近日將在海牙國際刑事法院受審。

杜特蒂與小馬可仕之間長期對立，去年杜特蒂遭國會彈劾，但菲律賓最高法院以程序問題為由予以駁回。

杜特蒂與小馬可仕兩人在2022年大選中短暫結盟並以壓倒性結果勝出，不過她今天在談話中指控小馬可仕貪腐，並表示小馬可仕並未兌現當初對選民的承諾。

杜特蒂說：「在我們任期最初幾個月，我就已看出小馬可仕對實踐競選承諾缺乏誠意，也未能履行對國家所宣誓的責任。」

雅典耀政策中心（Ateneo Policy Center）資深研究員尤辛戈（Michael Henry Yusingco）表示，杜特蒂此時宣布參選風險很大，但家族在民答那峨島擁有穩定支持力量，讓她在大選中有著明顯優勢。

尤辛戈表示：「傳統觀點會認為她是最有可能勝選的人。民調數據對她有利。」但他補充說，父親的缺席可能使部分支持者卻步。

尤辛戈指出，小馬可仕政府接下來對杜特蒂的敵意可能會更為明顯，甚至在幕後推動對她的彈劾。

依據菲律賓憲法，彈劾案一旦成立，將交由參議院審理，若結果有罪，杜特蒂將禁止從政，喪失角逐大位的資格。

杜特蒂與小馬可仕之間的政治對抗，始於兩人在2022年總統大選勝選後數週。當時杜特蒂未能如願取得理想的內閣職位，僅獲教育部長一職，雙方關係迅速惡化。

