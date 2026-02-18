日本觀光直升機墜阿蘇火山口 消防疑見飛行員與2名台灣旅客身影
日本熊本縣阿蘇山1月20日發生觀光直升機墜毀事故，機上1名駕駛與2名台灣籍旅客下落不明。共同社報導，當地消防單位18日表示，已在阿蘇中岳火口內確認疑似為機上3人的身影，並指出生還的可能性極低。
產經新聞與熊本日日新聞報導，阿蘇廣域消防本部同日表示，已透過現場拍攝的影像確認疑似為機上3名搭乘人員的身影。消防單位指出，後續將持續進行搜救作業，目標將3人自火口內運出。
失事直升機1月20日上午自觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛，上午11時過後失聯。由於乘客的智慧型手機在遭遇強烈撞擊時自動向消防單位發出警報，警消隨即察覺異常並展開搜索。當日下午，熊本縣警方直升機在阿蘇山中岳第一火山口周邊進行空中搜索時，發現疑似墜毀且嚴重毀損的機體，並依機體編號確認為事故直升機，但因現場地勢險峻，難以接近。
根據先前報導，事故現場周邊地質脆弱，難以架設自空中垂降至事故地點所需的固定裝置，加上火山氣體持續釋放，相關單位一致認為，在確保安全的前提下迅速展開搜索相當困難。消防單位指出，受低溫影響，火山口內持續升起大量蒸氣，能見度極差，且風勢強勁，搜救人員還須提防有害火山氣體，進一步增加救援難度。
