日本眾議院首相指名選舉 高市早苗如期連任

中央社／ 東京18日綜合外電報導

日本眾議院今天舉行首相指名選舉，在執政聯盟有壓倒性人數優勢的情況下，高市順利被指名為日本第105任首相。她之後將立即著手組閣，並率領第2次高市內閣上路。

本月8日投開票的眾議院選舉，自民黨單獨斬獲超過2/3的316席，加上日本維新會36席後，執政聯盟達352席，超過總議席465席的3/4，成為巨大的執政聯盟。

原本的閣員原則上會在高市第2次內閣續任，新內閣將在皇居經過首相任命儀式與閣僚認證式後成立。副大臣與政務官預定明天任命。

日本眾議院與參議院今天召集特別國會，分別舉行首相指名選舉。

高市今天在眾議院首相指名選舉首輪獲得354票，贏得過半票數。

如果兩院的首相指名選舉在首輪投票沒有議員獲得過半數票，則由票數最多的前兩人進入決選。若眾議院與參議院的指名結果不同，將召開兩院協商會議，若無法達成共識，依憲法規定以眾議院的指名為優先。

因此，眾議院指名結果出爐也代表已基本確定，高市早苗將順利連任。

眾議院今天也選出自民黨籍的前法務大臣森英介擔任眾議院議長，以及中道改革聯合的前國土交通大臣石井啓一出任眾議院副議長。

