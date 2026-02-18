高市早苗第2次內閣啟動 預算、減稅、修憲成焦點

日本眾議院大選後，特別國會於今天正式召集，經參眾兩院首相指名選舉後，由高市早苗領軍的第2次內閣將正式成立。高市將於20日進行施政方針演說，隨後展開各黨代表質詢，並進入2026年度預算案審議。特別國會會期至7月17日，為期150天。

隨著自民黨在眾議院單獨取得超過2/3的316席，日本政壇版圖劇變，本屆特別國會將推動哪些重大政策轉向，以下為日媒整理5大觀察重點：

●預算案延宕 力拚黃金週前通過

由於通常國會召集初期即解散，2026年度預算案審議大幅落後，幾乎確定無法在年度內（3月底前）成立。政府將先編列暫定預算，以銜接4月之後行政運作，相關預算的提交與審議，預料成為特別國會初期的核心議題。

高市雖然強調「不放棄年度內成立預算」，但自民黨高層已坦言困難，現階段目標轉為「5月大型連休前通過正式預算」。若實現，將結束因解散導致的財政空窗期。

由於眾院解散必須編列暫定預算，上次要追溯至1990年、同樣是2月投開票的第2次海部俊樹內閣，當年正式預算直到6月上旬才成立。

●消費稅減稅入落實階段 擬設「國民會議」

針對選戰主軸之一的消費稅減稅，高市加速推動「食品消費稅限期2年歸零」競選承諾，宣布將成立跨黨派「國民會議」，目標於夏季前提出中期整理。

在野黨對於是否參與態度分歧，中道改革聯合新任代表小川淳也態度審慎，持保留立場；國民民主黨代表玉木雄一郎則表示願意政策合作。市場方面則出現警戒情緒，減稅方針公布後，日本國債遭拋售，長期利率上揚，外界關注每年約5兆日圓的財源如何補足，勢必將成為國會攻防焦點。

●修憲動能升溫 有望加速推動修憲公投

高市在眾院選後記者會上已公開宣示「挑戰修憲」，並表示要「儘早打造能進行國民投票的環境」。

自民黨單獨掌握眾院2/3席次，使得發動修憲動議在眾院已具備條件。修憲在參院也須2/3支持，儘管自民黨與日本維新會在參院未達同樣席次，但執政聯盟握有眾院再表決權，大幅提高了與參院談判的籌碼。

特別國會期間，憲法審查會是否實質推進備受矚目。此外，新任眾院議長預計由曾擔任憲法審查會長的前法務大臣森英介出任，修憲取向的人事布局逐漸成形。

●維新會可能入閣 聯合政權有望擴大

第2次高市內閣暫時維持原班底，但下次內閣改組時，日本維新會成員入閣的可能性升高。高市已向維新會代表吉村洋文釋出邀請，並獲得「會正面考慮」的回應。

同時，高市早苗也不排除與國民民主黨擴大聯合執政。若成功整合該黨28席眾院席次，將有助補強參院基礎，聯合政權架構的變化，將直接影響未來國會運作。

●3月訪美會川普 國安法制同步推進

外交方面，高市預計3月19日訪美，與美國總統川普舉行領袖會談。

高市的施政方針演說中，預料將重申以日美同盟為核心的安全保障政策，並觸及台灣議題與日中關係的基本立場。高市早苗也表明，希望邀請美國參與南鳥島稀土開發計畫。

此外，高市也表明將提出國家情報局設置法案，並考慮提前修訂戰略3文件（國家安全保障戰略、國家防衛戰略、防衛力整備計畫），安全保障相關立法與制度改革，預料成為本會期另一主戰場。

高市早苗於去年10月成立第一次高市內閣，在少數執政的限制下艱難運作，但隨著眾院選舉大勝，高市如今掌握全面推動積極財政、安全保障強化、憲法修正3大主軸的政治基礎。未來150天，高市政權如何在市場壓力、在野黨制衡，以及民意之間取得平衡，將成為觀察焦點。