日本國會迎新血 26歲最年輕眾議員闡述抱負

日本特別國會今天開議，首度當選眾議員的新人紛紛踏進國會。自民黨籍議員村木汀上週剛滿26歲，成為本月稍早眾議院選舉最年輕的當選人。她表示，「希望能傳達年輕人的聲音」。

時事通信社與「產經新聞」報導，在眾議院選舉獲得壓倒性勝利的自民黨，以及慘敗的中道改革聯合（簡稱中道），還有眾院席次從零大幅上升到11席的「未來團隊」的議員，今天紛紛踏入國會大門，闡述決心。

在當選時仍為25歲的自民黨比例代表北海道選區當選人村木汀，為這次眾院選舉最年輕的當選人。她表示，「在20多歲的國會議員很少的情況下，希望以當事人的身分，傳達年輕人的聲音。」

作為2000年代出生的年輕議員，村木汀也被期待能為國政帶來新風貌。她認為自己責任重大，希望全力以赴，「希望推動女性活躍、減輕年輕人的經濟負擔，實施經濟對策」。她本月14日收到當選證書時，正逢她26歲生日。

33歲的栃木縣第3選區議員渡邊真太朗是唯一的無黨籍新人議員。他今天擔憂，「得知資訊的速度可能比較慢」，不過他也表示，「佩戴議員徽章並非我的目標。我只想讓世界變得更美好。」

自民黨籍新人議員井原隆在這次選戰於埼玉縣第5選區擊敗前內閣官房長官枝野幸男，首度當選眾議員。他今天表示，希望能振興科學技術領域。

同為自民黨籍的新人眾議員藤田Hikaru，目前35歲，她在眾議院解散前一天才宣布懷有身孕。關於在任內生產，她表示，「若有需要改變的規則，就會努力去改變。」

自民黨籍眾議員丸川珠代因為涉及黨內派閥小金庫事件，在前一次眾院選舉落選，不過在這次選舉於比例代表區「復活」當選。她今天說道，「會以反省為基礎，正視政治與金錢問題。」

中道的比例東海當選人犬飼明佳則表示，「我承接了政黨給予的議席，會挑起能展現存在感的論戰。」

另外，在這次選舉大有斬獲的「未來團隊」新人今天集體進入國會。「未來團隊」幹事長高山聰史為東京比例代表選區眾議員。他表示，「為了拉近政治與民眾的距離，我們會運用科技等手段，努力回應大家的期待。」