聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基14日出席第62屆慕尼黑安全會議，並參加小組討論。法新社
烏克蘭總統澤倫斯基14日出席第62屆慕尼黑安全會議，並參加小組討論。法新社

烏克蘭總統澤倫斯基17日接受《Axios》獨家專訪時表示，若俄烏和平協議要求烏克蘭單方面撤軍，並將烏東頓巴斯地區移交給俄羅斯，烏克蘭人民勢必拒絕。他強調，民眾不僅不會原諒他本人，也不會原諒美國。

澤倫斯基受訪時，烏克蘭與俄羅斯談判代表正於日內瓦進行第三輪直接會談，主要卡關點在於頓巴斯的控制權。他說，美方調停人魏科夫與庫許納告訴他，俄羅斯確實有意結束戰爭，並建議他在會談前與自己的談判團隊協調立場。

不過，澤倫斯基清楚表明，他的看法要悲觀得多，並建議魏科夫與庫許納，不應試圖逼他推銷一個國內民眾會視為「失敗故事」的和平願景。他也直言，美國總統川普多次公開要求烏克蘭、而非俄羅斯為和平做出讓步，「這並不公平」。

澤倫斯基認為，雖然川普向烏克蘭施壓，可能比向體量更大的俄羅斯施壓更容易，但實現持久和平的方式，並不是讓俄羅斯總統普亭「獲勝」。

川普近日兩度表示，讓步的責任在澤倫斯基身上。澤倫斯基表示：「我希望這只是他的戰術，而不是他的決定。」他同時感謝川普為促成和平所做的努力，並指出，自己與庫許納及魏科夫的對話，並未出現川普在公開場合所採取的那種施壓方式；雙方彼此尊重，而他也不是那種會在壓力下輕易屈服的人。

澤倫斯基指出，華府與基輔已同意，任何協議都必須交由烏克蘭人民公投表決。他認為，若協議內容只是要求烏克蘭方面撤出頓巴斯，等同犧牲主權與當地居民的公民身分，勢必會遭到否決。他說：「從情感上來說，人們永遠不會原諒這件事。他們不會原諒我，也不會原諒美國。」並補充指出，烏克蘭人「無法理解為什麼」會被要求再讓出更多土地。

他說：「這是我們國家的一部分，這些都是我們的公民、我們的旗幟、我們的土地。」

澤倫斯基認為，若協議僅是凍結當前在頓巴斯的戰線，做法如同俄羅斯在另外兩個佔領地區所採行的模式，烏克蘭人民將會接受。他說：「我認為，如果我們在文件中寫明，就停在現有的接觸線位置，人民在公投中會支持這一點。這是我的看法。」

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

烏克蘭民意不容拱手讓出頓巴斯 澤倫斯基：他們永遠不會原諒我和美國

烏克蘭總統澤倫斯基17日接受《Axios》獨家專訪時表示，若俄烏和平協議要求烏克蘭單方面撤軍，並將烏東頓巴斯地區移交給俄...

