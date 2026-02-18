美官員稱中國進行地下核試 對外揭露新細節

美國國務院高級官員今天揭露其所稱有關中國於2020年6月進行地下核試的新細節，但負責偵測的「全面禁止核子試爆條約組織」（CTBTO）表示，現有資料不足以確認此一指控。

路透社報導，美國國務院助理國務卿葉奧（Christopher Yeaw）在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）活動中表示，哈薩克一座遠端地震監測站2020年6月22日測得一起規模2.75的「爆炸」，位置在距離測站約720公里外的中國西部羅布泊測試場。

葉奧表示：「我隨後又檢視更多資料。我會說，這幾乎不可能是除爆炸以外的任何事件，這是一次單一爆炸。」他同時補充，相關數據與採礦進行的爆破並不一致。

葉奧曾任情報分析與國防官員，並擁有核子工程博士學位，他指出「這也完全不像地震」，「這…正是你會預期的核試特徵。」

負責偵測核試的全面禁止核子試爆條約組織表示，現有資料不足以確認葉奧指控；中國駐美大使館亦未立即回應置評請求。

美國總統川普正呼籲中國加入美國與俄羅斯，協商一項取代「新戰略武器裁減條約」（New START）新協議。上述條約已於2月5日到期，是美俄最後一項戰略核武限制協定。外界憂慮條約失效，恐引發全球加速核武競賽。

中國已簽署但尚未批准1996年的「全面禁止核子試爆條約」（CTBT）。本月稍早美國在一場國際會議首次提出相關指控後，中國否認曾進行地下核試。中國官方上一次承認進行地下核試是在1996年。

哈薩克PS23地震站隸屬「全面禁止核子試爆條約組織」全球監測系統。執行秘書佛洛伊德（RobertFloyd）發表聲明指出，PS23站於2020年6月22日記錄到「兩起非常微小的地震事件」，間隔12秒。

佛洛伊德說，組織的監測系統可偵測當量達551噸黃色炸藥以上、與核試爆相符的「事件」，但這兩起事件遠低於此門檻，因此僅憑現有資料，難以完全判定其成因。

葉奧表示，中國試圖透過一種稱為「解耦」（decoupling）方式掩蓋試爆行為，也就是在大型地下空間引爆裝置，以降低震波傳遞到周圍岩層的強度。

美國與中國相同，簽署但尚未批准「全面禁止核子試爆條約」，依國際法，兩國皆有義務遵守。美國上一次地下核試是在1992年，此後仰賴一項數十億美元計畫，利用先進工具與超級電腦模擬，以確保核彈頭運作正常。

中國主張其戰略核武規模遠小於美俄強權，拒絕由川普所提，用以取代「新戰略武器裁減條約」的三方協商。

五角大廈表示，中國目前擁有超過600枚可運作核彈頭，並正大幅擴張其戰略核武力量，預估到2030年將部署逾1000枚核彈頭。