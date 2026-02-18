快訊

有「詛咒」？ 秘魯總統走馬燈換人 臨時總統捲「中餐門」4個月就下台

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
秘魯國會2月17日投票罷免面臨貪腐指控的臨時總統赫里後，首都利馬國會外的示威群眾歡呼慶祝。美聯社
秘魯預計2個月後舉行大選，政壇卻再度出現變局。國會以75票對24票通過譴責，將上任才4個月的臨時總統赫里（José Jerí）拉下台，讓這個近十年已換了8次國家領導人的國家，再度陷入權力真空。

CNN報導，39歲的赫里是在出任國會議長後，於2025年10月接替遭彈劾的博魯阿爾特（Dina Boluarte）就任總統。博魯阿爾特則是在2022年前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）遭彈劾並被逮捕後接掌政權，而卡斯蒂約在位時間僅約一年半。

不過，赫里被指控行為不當，原因是他曾私下與中國商人楊志華（Zhihua Yang）會面。根據報導，赫里與楊志華第一次會面是在2025年12月26日，地點為首都利馬一家中餐館，當時有影像顯示赫里戴著兜帽現身，引發爭議。赫里1月6日又在一家中國商品店與楊志華會面，此次則戴著太陽眼鏡，兩次會面都未依法登錄在總統行程紀錄中。

紐約時報轉述當地媒體報導，楊志華旗下一家店鋪曾因違反市政條例而被勒令停業，但僅隔3天，相關國家監管機構便推翻了導致停業的法規。這起醜聞以秘魯帶有華人飲食根源的料理為名，被稱為「中餐門」（Chifa-gate），並促使檢察總長辦公室對赫里及楊志華展開調查。

赫里1月承認這些會面確實發生，並為進行方式道歉，但否認有任何不當行為，並稱這些會面只是「偶發」，也否認楊志華曾向他要求任何形式的關照或支持。CNN已聯繫楊志華與總統辦公室尋求回應。

赫里被罷黜國會議長職位後，總統一職也隨之出缺。各政治陣營如今將會面協商國會議長候選名單，並於18日進行投票，以決定下一任臨時總統人選。

秘魯政壇惡名昭彰的不穩定，往往可追溯至阿爾韋托・藤森（Alberto Fujimori）時期；藤森於2000年因涉入與情報首長相關的醜聞而下台，後因貪腐、挪用公款與侵犯人權等罪名遭定罪，其繼任者的政治生涯多半也以醜聞收場。自千禧年以來，至少已有7名總統被送上法庭或面臨法律訴訟，第8名則在警方逼近時開槍自盡；赫里只是最新一名捲入醜聞的國家領導人，一些評論人士將此現象形容為秘魯總統的「詛咒」。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

