日相高市早苗率內閣總辭 原班人馬預計續任
日本首相高市早苗今天上午率領內閣總辭，她預計在下午召集的特別國會被指名為下一任首相，並帶領新任閣員於今晚啟動第2次高市內閣。全數閣員預計續任。
日本TBS電視台與日本放送協會（NHK）報導，眾議院與參議院今天下午將舉行首相指名選舉，由於自民黨與日本維新會共組的執政聯盟，在本月稍早的眾議院選舉，合計拿下遠超過半數的352席，高市預料稍晚會在首相指名選舉，順利被指名為日本第105任內閣總理大臣。
高市被選為下一任首相後，將立即著手組閣，全部的閣員也預計留任。
高市將在組閣過後召開記者會，說明眾議院選舉期間力倡的「負責任的積極財政」、「強化情蒐」等未來政府的營運方針。
