私會中國大陸商人惹議 秘魯代理總統遭國會彈劾

中央社／ 秘魯首都利馬17日綜合外電報導
外媒上月披露，赫里在非官方行程中私下會見1名中國大陸商人，引發新的政治醜聞；秘魯國會通過赫里的彈劾案。路透社資料照
外媒上月披露，赫里在非官方行程中私下會見1名中國大陸商人，引發新的政治醜聞；秘魯國會通過赫里的彈劾案。路透社資料照

秘魯國會今天投票通過代理總統赫里（Jose Jeri）的彈劾案，預計明天選出新議長自動接任代理總統職位，繼任者任期到今年7月28日結束。赫里近來遭控私會中國商人。

美聯社報導，秘魯國會今天以75票贊成、24票反對，通過這項彈劾案，另有3票棄權。

法新社報導，赫里是前總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）去年10月遭彈劾後上任，也是秘魯過去10年來第七位元首。

國會代理議長羅斯皮格里歐西（Fernando Rospigliosi）表示多數議員認定赫里失職，並宣布他不適任元首職位。

外媒上月披露，赫里在非官方行程中私下會見1名中國商人，引發新的政治醜聞。當時總統辦公室表示，赫里承諾願向檢察官辦公室及國會監督委員會說明並釐清相關事宜。

在秘魯，總統的會晤行程依慣例都會列入官方日程。然而，赫里會見商人楊志華（Zhihua Yang，音譯）時，卻未將其列入總統議程並公開披露，引發外界在欠缺透明度和潛在貪腐的質疑聲浪。

楊志華在秘魯擁有商店與一項能源專案特許經營權。當地媒體報導，赫里與楊志華於去年12月26日及今年1月6日會面。

赫里說：「我承認自己的錯誤，也願意公開為這次以秘而不宣方式會見商人一事致歉，正因如此才引發外界對我行為的疑慮與質疑。」

赫里致歉後短短幾小時，他與楊志華1月6日二度會面的事情也曝光。楊志華的企業因販售違規品，已被利馬市政府勒令停業。

秘魯 職位 行程

延伸閱讀

美中緊張焦點…中資錢凱港不受監管 美警告秘魯：代價是犧牲主權

美西半球事務局稱錢凱港的代價是秘魯主權 陸使館：反對干涉他國主權

中市前公捷處長性騷霸凌…交通局長也遭彈劾 市府：尊重監院職權

非洲豬瘟監察院彈劾中市4官員 盧秀燕：我們尊重

相關新聞

隱瞞軍事背景…在菲律賓空拍敏感設施 蒙古籍男子遭逮、等候遣返

一名到菲律賓學習民用飛行的蒙古國籍男子，涉嫌在敏感地區空中攝影，並隱瞞軍事背景，包括持有中國人民解放軍航空大學噴射戰機飛...

私會中國大陸商人惹議 秘魯代理總統遭國會彈劾

秘魯國會今天投票通過代理總統赫里（Jose Jeri）的彈劾案，預計明天選出新議長自動接任代理總統職位，繼任者任期到今年...

耗費6小時…俄烏日內瓦會談首日結束 親俄人士：氣氛非常緊張

1名與俄羅斯代表團關係密切的消息人士透露，烏克蘭與俄方談判代表已結束在日內瓦舉行的和平會談首日行程，強調談判氣氛非常緊張...

加速行駛遭直擊！美軍空襲3艘疑似運毒船 11人喪生

美國軍方今天表示，美軍對太平洋東部海域和加勒比海的3艘疑似運毒船發動空襲，造成11人喪生...

美菲聯合聲明 維護台海和平重要性

第十二屆美菲雙邊戰略對話十六日在菲律賓馬尼拉舉行。美國國務院聲明，集體防禦對在「第一島鏈」任何地點嚇阻侵略至關重要。美菲...

閉門談判 美俄烏聚焦領土問題

美俄烏第三輪三方會談十七及十八日在瑞士日內瓦舉行，該會談屬閉門性質。美國總統川普十六日在空軍一號上明言，烏克蘭最好快上談...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。