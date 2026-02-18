私會中國大陸商人惹議 秘魯代理總統遭國會彈劾

秘魯國會今天投票通過代理總統赫里（Jose Jeri）的彈劾案，預計明天選出新議長自動接任代理總統職位，繼任者任期到今年7月28日結束。赫里近來遭控私會中國商人。

美聯社報導，秘魯國會今天以75票贊成、24票反對，通過這項彈劾案，另有3票棄權。

法新社報導，赫里是前總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）去年10月遭彈劾後上任，也是秘魯過去10年來第七位元首。

國會代理議長羅斯皮格里歐西（Fernando Rospigliosi）表示多數議員認定赫里失職，並宣布他不適任元首職位。

外媒上月披露，赫里在非官方行程中私下會見1名中國商人，引發新的政治醜聞。當時總統辦公室表示，赫里承諾願向檢察官辦公室及國會監督委員會說明並釐清相關事宜。

在秘魯，總統的會晤行程依慣例都會列入官方日程。然而，赫里會見商人楊志華（Zhihua Yang，音譯）時，卻未將其列入總統議程並公開披露，引發外界在欠缺透明度和潛在貪腐的質疑聲浪。

楊志華在秘魯擁有商店與一項能源專案特許經營權。當地媒體報導，赫里與楊志華於去年12月26日及今年1月6日會面。

赫里說：「我承認自己的錯誤，也願意公開為這次以秘而不宣方式會見商人一事致歉，正因如此才引發外界對我行為的疑慮與質疑。」

赫里致歉後短短幾小時，他與楊志華1月6日二度會面的事情也曝光。楊志華的企業因販售違規品，已被利馬市政府勒令停業。