加速行駛遭直擊！美軍空襲3艘疑似運毒船 11人喪生

美國軍方今天表示，美軍對太平洋東部海域和加勒比海的3艘疑似運毒船發動空襲，造成11人喪生。

法新社報導，美軍南方司令部（U.S. SouthernCommand）在社群媒體平台X發文說，美軍16日夜間發動空襲，在「太平洋東部海域第1艘和第2艘船分別擊斃4人，並在加勒比海的第3艘船擊斃3人。美軍無人傷亡」。

貼文附上空襲這3艘船的影片，其中2艘船在靜止狀態遭到空襲，第3艘船加速行駛中被擊中。影片畫面顯示美軍空襲前，其中2艘船上有人正在走動。

美國去年9月初開始鎖定疑似運毒船隻發動攻擊，迄今摧毀數十艘船、造成逾140人喪生。

美國總統川普政府宣稱，實際上正與所謂的拉丁美洲「毒梟恐怖分子」交戰，但未提出明確證據證明遇襲船隻涉及毒品走私，引發外界激辯這類行動的合法性。

國際法專家與人權團體表示，這些攻擊可能構成「法外處決」，因為遭鎖定者看來是未對美國構成直接威脅的平民。

美國已在加勒比海部署大量海軍部隊，近幾個月持續攻擊疑似運毒船隻、查扣油輪，以及突襲抓捕委內瑞拉左派領袖馬杜洛並押送紐約受審。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885