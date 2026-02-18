加速行駛遭直擊！美軍空襲3艘疑似運毒船 11人喪生
美國軍方今天表示，美軍對太平洋東部海域和加勒比海的3艘疑似運毒船發動空襲，造成11人喪生。
法新社報導，美軍南方司令部（U.S. SouthernCommand）在社群媒體平台X發文說，美軍16日夜間發動空襲，在「太平洋東部海域第1艘和第2艘船分別擊斃4人，並在加勒比海的第3艘船擊斃3人。美軍無人傷亡」。
貼文附上空襲這3艘船的影片，其中2艘船在靜止狀態遭到空襲，第3艘船加速行駛中被擊中。影片畫面顯示美軍空襲前，其中2艘船上有人正在走動。
美國去年9月初開始鎖定疑似運毒船隻發動攻擊，迄今摧毀數十艘船、造成逾140人喪生。
美國總統川普政府宣稱，實際上正與所謂的拉丁美洲「毒梟恐怖分子」交戰，但未提出明確證據證明遇襲船隻涉及毒品走私，引發外界激辯這類行動的合法性。
國際法專家與人權團體表示，這些攻擊可能構成「法外處決」，因為遭鎖定者看來是未對美國構成直接威脅的平民。
美國已在加勒比海部署大量海軍部隊，近幾個月持續攻擊疑似運毒船隻、查扣油輪，以及突襲抓捕委內瑞拉左派領袖馬杜洛並押送紐約受審。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
Late on Feb. 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted three lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/mib9XtptSB— U.S. Southern Command (@Southcom) February 17, 2026
