加速行駛遭直擊！美軍空襲3艘疑似運毒船 11人喪生

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
美軍對太平洋東部海域和加勒比海的3艘疑似運毒船發動空襲，造成11人喪生。圖／取自美軍南方司令部X影片
美國軍方今天表示，美軍對太平洋東部海域和加勒比海的3艘疑似運毒船發動空襲，造成11人喪生。

法新社報導，美軍南方司令部（U.S. SouthernCommand）在社群媒體平台X發文說，美軍16日夜間發動空襲，在「太平洋東部海域第1艘和第2艘船分別擊斃4人，並在加勒比海的第3艘船擊斃3人。美軍無人傷亡」。

貼文附上空襲這3艘船的影片，其中2艘船在靜止狀態遭到空襲，第3艘船加速行駛中被擊中。影片畫面顯示美軍空襲前，其中2艘船上有人正在走動。

美國去年9月初開始鎖定疑似運毒船隻發動攻擊，迄今摧毀數十艘船、造成逾140人喪生。

美國總統川普政府宣稱，實際上正與所謂的拉丁美洲「毒梟恐怖分子」交戰，但未提出明確證據證明遇襲船隻涉及毒品走私，引發外界激辯這類行動的合法性。

國際法專家與人權團體表示，這些攻擊可能構成「法外處決」，因為遭鎖定者看來是未對美國構成直接威脅的平民。

美國已在加勒比海部署大量海軍部隊，近幾個月持續攻擊疑似運毒船隻、查扣油輪，以及突襲抓捕委內瑞拉左派領袖馬杜洛並押送紐約受審。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

美國 美軍 空襲 馬杜洛 毒品 走私

相關新聞

隱瞞軍事背景…在菲律賓空拍敏感設施 蒙古籍男子遭逮、等候遣返

一名到菲律賓學習民用飛行的蒙古國籍男子，涉嫌在敏感地區空中攝影，並隱瞞軍事背景，包括持有中國人民解放軍航空大學噴射戰機飛...

耗費6小時…俄烏日內瓦會談首日結束 親俄人士：氣氛非常緊張

1名與俄羅斯代表團關係密切的消息人士透露，烏克蘭與俄方談判代表已結束在日內瓦舉行的和平會談首日行程，強調談判氣氛非常緊張...

美菲聯合聲明 維護台海和平重要性

第十二屆美菲雙邊戰略對話十六日在菲律賓馬尼拉舉行。美國國務院聲明，集體防禦對在「第一島鏈」任何地點嚇阻侵略至關重要。美菲...

閉門談判 美俄烏聚焦領土問題

美俄烏第三輪三方會談十七及十八日在瑞士日內瓦舉行，該會談屬閉門性質。美國總統川普十六日在空軍一號上明言，烏克蘭最好快上談...

俄失星鏈 烏軍5天收復大片失土

根據美國智庫「戰爭研究所」（ＩＳＷ）資料數據，烏軍自十一至十五日從俄軍手中收復二○一平方公里的領土。俄羅斯軍事部落客認為...

