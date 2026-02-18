美菲聯合聲明 維護台海和平重要性

第十二屆美菲雙邊戰略對話十六日在菲律賓馬尼拉舉行。美國國務院聲明，集體防禦對在「第一島鏈」任何地點嚇阻侵略至關重要。美菲譴責中國大陸在南海的脅迫行為，並重申維護台海和平穩定重要。

根據聲明，美菲承諾在印太保持高度警戒，以預防衝突，並制定強力的措施及嚇阻手段，以確保海上航道暢通而不受任何國家恣意控制。

除了提到維護台海和平穩定重要，美菲也強烈反對任何威脅或使用武力侵犯其他國家領土完整或政治獨立的行為，雙方將致力維護自由、安全、繁榮及穩定的印太。

美菲並重申對雙邊「共同防禦條約」（ＭＤＴ）的承諾。美菲一九五一年締結該條約，矢言當任一方的本土或在太平洋的島礁、武裝部隊、公務船或飛機受攻擊時，雙方將採取集體行動應對。

美菲並譴責大陸在南海的非法和脅迫、侵略及欺騙行為，視這些舉動有損區域和平穩定及印太等更廣泛地區的經濟。

該對話二○一一年首度舉行，作為美菲討論雙邊政治、安全及經濟合作的平台。雙方並就當前挑戰及戰略優先事項交換意見，以及確立新的雙邊合作倡議。