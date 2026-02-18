聽新聞
俄失星鏈 烏軍5天收復大片失土

聯合報／ 國際中心／綜合報導

根據美國智庫「戰爭研究所」（ＩＳＷ）資料數據，烏軍自十一至十五日從俄軍手中收復二○一平方公里的領土。俄羅斯軍事部落客認為，這是美國科技富豪馬斯克旗下的星鏈中斷，造成俄軍在俄烏戰場上的指揮、管制及控制操作受影響。

該面積幾乎相當於俄軍去年十二月一整月的戰果，也是烏軍自二○二三年六月發動反攻以來，在如此短時間內光復最多領土的一次。

烏軍此次奪回的土地，主要集中在札波羅熱以東約八十公里處，那是俄軍在二○二五年夏季以來取得明顯進展的區域。

和美國智庫「關鍵威脅計畫」（ＣＴＰ）合作的ＩＳＷ，在十六日發布的「俄國進攻作戰評估」中寫道，烏軍這波反擊很可能是利用最近俄軍無法使用星鏈系統的機會。

外媒此前報導，馬斯克曾宣布，將採取措施，終止莫斯科使用星鏈技術。觀察家五日發現，俄軍在俄烏戰爭前線的星鏈天線受干擾。

基輔曾提到，俄軍無人機很會利用星鏈來規避烏軍電子干擾系統，因此能精準攻擊烏方目標。

在缺乏星鏈「助攻」下，俄軍的推進只在九日當天稍有斬獲，之後烏軍自十一至十五日就奪回不少失土。

截至本月中旬，烏克蘭已有一成九五的領土被俄國全面或部分掌控，一年前則是一成八六。其中約百分之七的領土，即克里米亞半島及部分的烏東頓巴斯地區，早在二○二二年二月廿四日俄國全面入侵烏克蘭前，就已被俄國實效控制，克里米亞更是在二○一四年就被俄國兼併。

俄失星鏈 烏軍5天收復大片失土

