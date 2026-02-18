閉門談判 美俄烏聚焦領土問題

美俄烏第三輪三方會談十七及十八日在瑞士日內瓦舉行，該會談屬閉門性質。美國總統川普十六日在空軍一號上明言，烏克蘭最好快上談判桌，「我們已就位了」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫十六日說，這次會談可能聚焦領土歸屬問題，比此前在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比的會談涵蓋更廣泛。

佩斯科夫十六日在莫斯科表示，討論上述議題需俄方代表團團長梅丁思基參與，而梅丁思基此前並未參與在阿布達比舉行的前兩輪談判；「這次預計將討論更廣泛的範圍，涉及領土及其他所有核心議題。這些皆與我們的要求相關，所以需首席談判代表梅丁思基在場」。

佩斯科夫說，這次赴日內瓦的俄方代表團成員將擴編，副外長加盧津及俄軍總參謀部情報總局局長科斯秋科夫加入。俄國總統普亭的特使德米崔耶夫也參與談判。

美俄烏三方會談首輪於一月廿三、廿四日在阿布達比舉行；第二輪於二月四、五日舉行，也在阿布達比。佩斯科夫還說，普亭與俄方談判代表都保持聯絡，並在他們啟程前下達詳細指示。美方代表團由美國中東特使威科夫及川普女婿庫許納領銜，兩人十七日一結束美伊核會談，就趕往美俄烏三方會談會場。烏方則由烏梅洛夫擔任首席談判代表。

烏克蘭正面臨美國施壓要求達成協議，俄國則要求烏克蘭撤出且割讓整個頓巴斯地區及烏克蘭東南部札波羅熱核電廠的控制權，並要求國際社會承認俄國擁有占領的烏東領土主權。

另，烏克蘭總統澤倫斯基十六日說，根據烏方所獲情資，俄國即將對烏克蘭能源目標發動更多襲擊，而俄方這類動作愈多，各方與莫斯科達成協議的難度就愈大。

澤倫斯基在社媒發布的夜間演說提到，有情資顯示俄國正準備對烏克蘭的能源基礎設施發動進一步大規模攻擊，因此確保烏克蘭所有防空系統均已妥為部署至關重要。

烏克蘭空軍十七日隨即指稱，俄國出動三九六架無人機，並發射廿九枚飛彈，徹夜襲擊烏克蘭各地。