白宮持續增兵中東 保有攻伊選項

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十六日引述幾位知情人士報導，為了施壓伊朗，在美伊第二輪核會談前夕，美方持續向中東大規模增兵，包含戰機及空中加油機，駐防英國的美國軍機正重新部署至距離中東更近的地區。

美方也不斷向中東運送防空系統，多支原本按計畫將在未來幾周內輪調撤離的駐中東美軍部隊也已延長部署期限。川普政府上述舉動旨在確保一旦美伊談判破局，仍保有攻伊的選項。

根據追蹤航班的資料數據，近幾周已有數十架美軍運輸機將裝備從美國境內，運往美國的中東盟友約旦、巴林及沙烏地阿拉伯。

十三日晚間多架美軍戰機獲准進入約旦領空。衛星影像也顯示，自一月廿五日起，約旦的穆瓦法克薩爾提空軍基地已部署十二架美軍Ｆ-十五「鷹式」戰機；航班資料數據也顯示，美軍飛往該地區的貨運航班共已逾二五○架次。

然而，兩位知情人士指稱，目前仍不清楚川普政府下一步的明確盤算。美國國務卿魯比歐一月在國會聽證會中坦言，一旦伊朗神權統治集團垮台，沒人知道將由何人接管。

美國情報圈研判，強硬派的伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）短期內最可能填補權力真空，但這對美國及區域盟友反而更棘手。

一位知悉近來美國情資評估的人士也說，ＩＲＧＣ雖在伊朗內部的地位突出，且運作凌駕於伊朗軍方的官僚體系之上，但一旦伊朗教士政權垮台，接下來將走向怎樣的權力重組仍難以預測。而在川普第一任的二○二○年下令美軍暗殺ＩＲＧＣ「聖城部隊」指揮官蘇雷曼尼後，美方對ＩＲＧＣ內部的掌握已沒那麼清楚。

另，伊朗民防組織十六日在伊南的帕爾斯特殊經濟能源園區，舉行預防化學事故的演習，以加強人民應變能力。