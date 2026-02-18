聽新聞
第2次高市早苗內閣 今上路

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日相高市早苗續任毫無懸念，將成為日本第一○五任首相。（歐新社）
日本第二二一屆「特別國會」十八日召集，並舉行首相指名選舉，兼任自民黨總裁（黨魁）的日相高市早苗續任毫無懸念，將成為第一○五任首相。當晚第二次高市內閣也將上路。

高市十七日主持自民黨主管會議時明言，「我將謙虛接受人民寄予的期待，深感責任重大」，因此須在今年三月結束的二○二五財年內，盡快通過自今年四月開始的二○二六財年預算案及預算相關法案。

由於高市一月宣布解散眾議院提前改選，日本國會對政府提出的二○二六財年預算案審議進度明顯落後。在她率自民黨於八日舉行的眾議員大選大獲全勝後，她即宣示將全力推動該預算案及食品消費稅等稅制改革相關法案盡快通過。

但在野黨立憲民主黨參議院國會對策委員長齋藤嘉隆十七日隨即表示，要是（執政聯盟）試圖在一個月內就強行通過預算案，那等於是「國會的自殺行為」，在二○二五財年內就讓二○二六財年預算案過關的想法不切實際，也「完全沒理由」，這是「走向粗暴野蠻、獨裁的第一步」。

高市早苗 內閣 日本

