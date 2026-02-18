聽新聞
川普「間接參與」美伊核談 籲伊朗理性

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導
美國總統川普（中）十六日在空軍一號上受訪，談及兩岸、美伊緊張及俄烏戰爭等廣泛議題。（美聯社）
美國總統川普（中）十六日在空軍一號上受訪，談及兩岸、美伊緊張及俄烏戰爭等廣泛議題。（美聯社）

美伊十七日在瑞士日內瓦舉行第二輪核會談，歷時約三小時。美國總統川普十六日在空軍一號上說，自己將以「間接」方式參與該會談，並認為伊方有意和美方達成協議。

川普十六日在空軍一號上表明，「我不認為，他們會想要沒達成協議的後果；我們雙方去年原本可以達成協議，結果我卻派幾架Ｂ—二（「幽靈」匿蹤轟炸機）去打倒他們的核武潛力」。

川普強調，美伊核會談非常重要，儘管伊朗想在談判時展現強硬態度，但美國去年六月以Ｂ—二空襲伊朗核設施，伊方已嘗到苦果，因此這次該「更理性點」。

川普並未詳述何謂他以間接方式與談，因六日在中東國家阿曼首都馬斯開特的美伊首輪核會談，以及此次的日內瓦第二輪會談，均採取由阿曼居間擔任調解人的方式進行，本來就屬「間接」會談。而十七日也是借阿曼駐日內瓦的外交代表機構舉行。

伊朗官媒十七日報導，當天會談聚焦伊朗核計畫，不討論伊朗當局此前對國內反政府示威者的血腥鎮壓。

川普政府已對伊朗提出三大要求：零濃縮鈾、限制彈道飛彈的數量及射程與不再支持巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯等「抵抗軸心」當其區域內的「代理人」。美國國務卿魯比歐十六日訪問匈牙利時說，與伊朗達成協議「並非易事」。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）十六日公布在波斯灣的荷莫茲海峽，舉行實兵實彈<a href='/search/tagging/2/軍演' rel='軍演' data-rel='/2/189408' class='tag'><strong>軍演</strong></a>的畫面。該軍演已於十六及十七日連兩天舉行。（歐新社）
伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）十六日公布在波斯灣的荷莫茲海峽，舉行實兵實彈軍演的畫面。該軍演已於十六及十七日連兩天舉行。（歐新社）

隨著伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）海軍十七日在狹窄的荷莫茲海峽及阿曼海，舉行發射飛彈等大規模的實兵實彈演習，該海峽更因此封閉幾小時，伊朗最高領袖哈米尼同日對該國「東亞塞拜然省」民眾指稱，川普屢宣稱美軍是世上最強大，但世上最強大的軍隊有時也可能受重創而無法再起，美軍航艦（對伊朗而言）當然很危險，但更危險的是能使航艦葬送海底的武器。

哈米尼還說，就像自一九七九年伊朗伊斯蘭革命以來歷任的美國總統，川普也「無法推翻」伊朗（教士）政權。

這是伊朗近幾周來第二次在該海峽舉行實兵實彈演習。紐約時報十六日報導，美國智庫華盛頓近東政策研究所專家納迪米說，德黑蘭演習的最終目的是告訴川普政府，當局有能力打亂能源供應、推升美國國內油價與汽油價格。

美國人權組織「現在就為阿拉伯世界爭民主」（ＤＡＷＮ）專家梅曼利安也表達相同看法，並指出伊朗雖透過演習試圖擋下美方壓力，但在危機升溫下仍可能擦槍走火，情勢反而滑向升級。而若德黑蘭在未提出可回應美方對核計畫與飛彈疑慮的「可信外交退路」下就祭出封鎖海峽等極端手段，恐被視為僅止於虛張聲勢、難成談判籌碼。

