快訊

連續2天開出大樂透頭獎 大年初一這縣市一人獨得1億

火馬年恐難安寧 命理老師：財庫破洞3大生肖務必多拜土地公

Shein涉販售兒少性剝削非法商品 歐盟宣布展開調查

中央社／ 布魯塞爾17日專電
歐盟執委會今天宣布將對中國快時尚電商平台Shein展開正式調查。圖／美聯社
歐盟執委會今天宣布將對中國快時尚電商平台Shein展開正式調查。圖／美聯社

歐盟執委會今天宣布將對中國快時尚電商平台Shein展開正式調查，理由包括具有成癮式設計的服務、推薦系統缺乏透明度，販售的非法產品中包含涉及兒童性虐待的素材。

根據歐盟執委會17日發布的新聞稿，這次調查是依據「數位服務法」（DSA）相關規定執行。調查將聚焦於3個領域，分別是非法產品的過濾機制，包含涉及兒少性剝削的素材、讓人成癮的服務設計與減輕這類風險的措施，以及推薦系統的透明度。

歐盟執委會將深入調查，作為Shein在歐盟設立公司的所在地，愛爾蘭的數位服務協調機構也將參與本次調查。

根據歐盟執委會規劃，調查程序正式啟動後，將持續蒐集證據，例如要求Shein或第三方額外提供資訊、監測或訪談。執委會也可能採取進一步的執法手段，包含臨時措施或判定不合規範，同時也接受Shein提出具體承諾，以補救、改正所涉事項。

至於調查所需時間，歐盟執委會表示，將取決於案件複雜程度、相關公司與執委會的合作程度，以及行使辯護權的情況。歐盟執委會同時強調，基於Shein所提交的風險評估報告進行初步分析後，今天做出這項決定。

歐盟執委會曾於2024年6月28日、2025年2月6日及11月26日，3度向Shein提出請求，要求提供更多有關於遵守DSA的資訊，特別是關於消費者與未成年人保護，以及推薦系統透明度。

歐盟

延伸閱讀

Grok疑生成性深偽圖 歐盟監管機構正式調查

歐盟承諾改革經濟抗衡中美 唯聯合發債立場仍分歧

歐盟碳市場改革 對接2040減排85%氣候目標

歐盟2024年人口販運統計 性剝削占46% 強迫勞動約37%

相關新聞

隱瞞軍事背景…在菲律賓空拍敏感設施 蒙古籍男子遭逮、等候遣返

一名到菲律賓學習民用飛行的蒙古國籍男子，涉嫌在敏感地區空中攝影，並隱瞞軍事背景，包括持有中國人民解放軍航空大學噴射戰機飛...

與王毅會晤 捷克外交部：盼與中國維持穩定關係、恢復上海直航

捷克外交部長馬欽卡（Petr Macinka）與中國外交部長王毅在慕尼黑安全會議會晤，捷克外交部表示，捷克有意與中國維持...

最多達2000艘！日媒：中漁船兩度集結成「海上之牆」 威嚇台日趨常態化

日本經濟新聞調查發現，位於東海的日中中間線附近，去年底至今年1月兩度出現中國漁船大規模集結的情況，最多時高達2000艘，...

日本特別國會18日召開 預料高市早苗將連任首相

日本第221屆特別國會明天召集，並舉行首相指名選舉，預料在自民黨、日本維新會與部分在野黨支持下，現任首相、自民黨總裁高市...

義大利情人拱門「情人節當天」突倒塌 接吻傳說成絕響 殘骸畫面曝光

CNN報導，義大利薩倫托著名海岸地標「情人拱門」（Lovers' Arch）在2月14日情人節當天倒塌。這座位於普利亞大...

「馬年充滿能量與行動力」 高市提印太戰略修訂版 劍指中國

日本讀賣新聞16日引述政府相關人士報導，今年是首相高市早苗政治導師、已故日相安倍晉三於2016年倡議的「自由開放印太」(...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。