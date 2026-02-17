與王毅會晤 捷克外交部：盼與中國維持穩定關係、恢復上海直航

捷克外交部長馬欽卡（Petr Macinka）與中國外交部長王毅在慕尼黑安全會議會晤，捷克外交部表示，捷克有意與中國維持穩定關係，並希望恢復直飛上海航線。

馬欽卡在慕尼黑安全會議期間會晤多國外長，包括中國、蒙特內哥羅、奧地利與印度外交部長。馬欽卡也與德國內政部長會面，討論移民與歐盟邊界保護問題。

馬欽卡與王毅會面後，捷克外交部14日在臉書發文表示：「馬欽卡部長提出簽證與恢復直飛上海航線的議題，雙方確認有意維持穩定關係。」

根據中國官媒「中國環球電視網」（CGTN）報導，王毅在慕尼黑安全會議會後表示，讚賞捷克積極致力於改善與北京的雙邊關係；中國與捷克有傳統友誼，但近年雙邊關係經歷多次波折，「這不符合任何一方的利益」。

王毅也表達，希望捷克「堅持一個中國原則，尊重中國的核心利益」。

王毅提到，今年3月雙方將迎來簽署建立戰略夥伴關係聯合聲明10週年，這項聲明是在中國國家主席習近平訪問布拉格期間所簽署，時任捷克總統齊曼（Miloš Zeman）曾推動深化雙邊合作。

根據報導，當時捷中簽署多項協議，企業間也簽訂多項投資備忘錄與框架協議，然而最終實際投資金額遠低於原先預期。

根據CGTN報導，馬欽卡會後表示，期待10週年成為「開啟雙邊關係新篇章的契機」。馬欽卡確認捷克堅持一個中國原則。

過去北京當局曾多次批評布拉格違反一個中國原則，包括捷克政要訪問台灣，以及捷克總統帕維爾（Petr Pavel）去年在達賴喇嘛90歲壽辰之際與其會面。