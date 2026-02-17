快訊

隱瞞軍事背景…在菲律賓空拍敏感設施 蒙古籍男子遭逮、等候遣返

中央社／ 馬尼拉17日專電
一名到菲律賓學習民用飛行的蒙古國籍男子，涉嫌在敏感地區空中攝影，並隱瞞軍事背景，被菲律賓移民局逮捕，等候遣返。示意圖／ingimage

一名到菲律賓學習民用飛行的蒙古國籍男子，涉嫌在敏感地區空中攝影，並隱瞞軍事背景，包括持有中國人民解放軍航空大學噴射戰機飛行訓練證書；男子已被菲律賓移民局逮捕，等候遣返。

菲律賓移民局12日在三描禮士省（Zambales）伊巴鎮（Iba）逮捕這名30歲蒙古籍男子，男子在當地一所飛行學校報名就讀，卻被發現在飛行訓練期間拍攝伊巴機場及附近河流，引發國安疑慮。

移民局初步調查發現，這名男子疑與中國政府有關聯，並有駕駛噴射戰機的資格，現已因涉嫌從事不符合簽證條件的活動，被列為不受歡迎外國人。

菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）今天進一步發表聲明說，這名男子到菲律賓學習飛行時，隱瞞自身軍事背景，包括曾在中國人民解放軍空軍航空大學受訓，取得噴射戰機飛行證書。

安約表示，菲律賓向來對外籍學生與航空訓練人員持開放與友善態度，但資訊透明與嚴格守法等條件不容妥協，任何危及國家安全的行為，都將依法受到處置。

菲律賓國家安全委員會呼籲民眾保持警覺，若發現可疑國安威脅，例如有人在軍事敏感區域飛行、不實申報身分或背景等，應立即通報軍、警、情報或地方政府。

這名男子已被移民局羈押，等待遣返程序。

一名到菲律賓學習民用飛行的蒙古國籍男子，涉嫌在敏感地區空拍，並隱瞞曾在中國解放軍航空大學受訓背景，被菲律賓移民局逮捕，等候遣返。圖／中央社（菲律賓移民局提供）
一名到菲律賓學習民用飛行的蒙古國籍男子，涉嫌在敏感地區空拍，並隱瞞曾在中國解放軍航空大學受訓背景，被菲律賓移民局逮捕，等候遣返。圖／中央社（菲律賓移民局提供）

菲律賓 蒙古 解放軍 空軍 無人機

