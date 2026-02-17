美伊展開新一輪核子談判 伊朗荷莫茲海峽軍演射飛彈
針對伊朗核子計畫，美國與伊朗高層今天在瑞士日內瓦展開第二輪談判。與此同時，伊朗在荷莫茲海峽進行大規模海上軍演並試射飛彈。
美聯社報導，在美伊展開核子談判之際，伊朗媒體宣布，伊朗朝荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）進行飛彈實彈射擊。伊朗昨天已宣告將在荷莫茲海峽舉行海上軍演，該水域為重要國際航道，承載全球約20%的石油運輸量。
此外，根據土耳其安納杜魯新聞社（AnadoluAgency），俄羅斯總統幕僚帕特魯舍夫（NikolayPatrushev）今天指出，俄羅斯、中國與伊朗在荷莫茲海峽部署海軍艦艇，進行聯合軍演。
在美伊展開談判後，伊朗媒體隨即報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天警告，美國試圖顛覆伊朗政府的企圖將無法得逞。
據報導，哈米尼表示：「美國總統（川普）聲稱他們的軍隊是世界最強，但全球最強軍隊有時也會遭受重擊，被打得爬不起來。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。