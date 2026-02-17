快訊

初一「馬」力全開！春節大樂透幸運數字出爐 大小紅包獎號一次看

澎湖縣長陳光復摔下樓梯顱內出血…轉診高榮開腦手術 未來3天是關鍵

初二回娘家天氣曝！北部涼冷局部低溫13度 這日起回溫中南部上看28度

美伊展開新一輪核子談判 伊朗荷莫茲海峽軍演射飛彈

中央社／ 日內瓦17日綜合外電報導

針對伊朗核子計畫，美國與伊朗高層今天在瑞士日內瓦展開第二輪談判。與此同時，伊朗在荷莫茲海峽進行大規模海上軍演並試射飛彈。

美聯社報導，在美伊展開核子談判之際，伊朗媒體宣布，伊朗朝荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）進行飛彈實彈射擊。伊朗昨天已宣告將在荷莫茲海峽舉行海上軍演，該水域為重要國際航道，承載全球約20%的石油運輸量。

此外，根據土耳其安納杜魯新聞社（AnadoluAgency），俄羅斯總統幕僚帕特魯舍夫（NikolayPatrushev）今天指出，俄羅斯、中國與伊朗在荷莫茲海峽部署海軍艦艇，進行聯合軍演。

在美伊展開談判後，伊朗媒體隨即報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天警告，美國試圖顛覆伊朗政府的企圖將無法得逞。

據報導，哈米尼表示：「美國總統（川普）聲稱他們的軍隊是世界最強，但全球最強軍隊有時也會遭受重擊，被打得爬不起來。」

伊朗 荷莫茲海峽 美國

延伸閱讀

美極限施壓逼出讓步？伊朗官員鬆口1妥協 喊「此刻球在美國手上」

「伊朗政權更迭最理想」川普極限施壓 暗示已有人選接班哈米尼

伊斯蘭革命47周年 伊朗總統承認鎮壓抗議釀「巨大悲痛」

美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法

相關新聞

最多達2000艘！日媒：中漁船兩度集結成「海上之牆」 威嚇台日趨常態化

日本經濟新聞調查發現，位於東海的日中中間線附近，去年底至今年1月兩度出現中國漁船大規模集結的情況，最多時高達2000艘，...

日本特別國會18日召開 預料高市早苗將連任首相

日本第221屆特別國會明天召集，並舉行首相指名選舉，預料在自民黨、日本維新會與部分在野黨支持下，現任首相、自民黨總裁高市...

義大利情人拱門「情人節當天」突倒塌 接吻傳說成絕響 殘骸畫面曝光

CNN報導，義大利薩倫托著名海岸地標「情人拱門」（Lovers' Arch）在2月14日情人節當天倒塌。這座位於普利亞大...

「馬年充滿能量與行動力」 高市提印太戰略修訂版 劍指中國

日本讀賣新聞16日引述政府相關人士報導，今年是首相高市早苗政治導師、已故日相安倍晉三於2016年倡議的「自由開放印太」(...

健康堪慮？死亡？普亭「消失」10天 克宮發布近照闢謠

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)自5日發表演說以來，已逾10天未公開露面，引發外界揣測這位73歲領袖的健康...

英媒：瓦格納為俄招募社會邊緣人 在歐洲製造混亂

根據西方情報官員，曾為俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」(Wagner Group)從事招募與宣傳的人員，如今已成克里姆林宮在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。