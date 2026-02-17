TikTok等社媒疑散布AI生成兒童性虐內容 遭西班牙調查

快訊

中央社／ 馬德里17日綜合外電報導
西班牙總理桑傑士今天表示，熱門社群媒體平台X、TikTok及Meta的臉書和Instagram疑似散布人工智慧（AI）生成的兒童性虐待內容，政府已下令檢察官進行調查。圖／路透社
西班牙總理桑傑士今天表示，熱門社群媒體平台X、TikTok及Meta的臉書和Instagram疑似散布人工智慧（AI）生成的兒童性虐待內容，政府已下令檢察官進行調查。圖／路透社

西班牙總理桑傑士今天表示，熱門社群媒體平台X、TikTok及Meta的臉書（Facebook）和Instagram疑似散布人工智慧（AI）生成的兒童性虐待內容，政府已下令檢察官進行調查。

路透社報導，桑傑士（Pedro Sanchez）在X的個人帳號發文指出，「這些平台損害我們兒童的心理健康、尊嚴與權利。我國無法容忍這件事，必須終止這些巨擘公司消遙法外」。

桑傑士本月初已宣布數項措施來打擊網路虐待及保護兒童，包括提案禁止未滿16歲者使用社群媒體平台。

