法總統馬克宏訪問印度 可望簽下114架飆風戰機訂單

中央社／ 孟買17日綜合外電報導
法國總統馬克宏（左）與印度總理莫迪（右）。圖／美聯社
法國總統馬克宏今天在印度金融首都孟買展開為期3天訪問行程，此行聚焦在人工智慧（AI）合作及可能簽署114架法國飆風戰機合約，價值300億歐元（約新台幣1兆1100億元）。

法新社報導，這是馬克宏（EmmanuelMacron）2017年上任後第4次訪問印度。巴黎正尋求與新德里擴大軍事夥伴關係。

印度政府上週已證實有意下訂大量法國達梭公司（Dassault）生產的飆風戰機（Rafale），印度也已在1月與歐洲聯盟（EU）簽署具里程碑意義的自由貿易協定。

印度過去10年尋求降低對其武器傳統主要供應國俄羅斯的依賴，而這段期間法國也崛起成為印度最重要的國防與經濟合作夥伴之一。印度先前已採購62架飆風戰機。

印度國防部上週發布聲明表示，添購114架飆風戰機的提案已獲核准，且其中「絕大部分」將在印度製造。

法國總統府已對能否達成這份「歷史性」交易表示樂觀，並尋求透過馬克宏這趟訪問「進一步強化雙邊合作」，同時讓法國的經濟與貿易夥伴關係「多元化」。

預定今天下午在孟買與馬克宏會面的印度總理莫迪（Narendra Modi）在社群媒體發文表示，他期待與這位「親愛友人」將雙邊關係推上新高，他也相信彼此對話將進一步強化兩國合作關係。

法國 馬克宏 印度 莫迪

