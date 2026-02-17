路透：大量歐日汽車繞經中國大陸銷往俄羅斯 規避制裁

俄烏戰爭2022年2月爆發後，歐美日車廠配合制裁而退出俄羅斯市場。但路透社報導，部分日本、德國品牌汽車不但被中國中間商轉銷俄羅斯市場，且使用中國汽車界一度猖獗的「零公里二手車」手法，以中古車名義把新車賣往俄羅斯。

報導提到，這種「灰色市場」的操作，讓數以萬計的汽車從中國轉口到俄羅斯，避開了相關國家對俄羅斯的制裁，也打破了這些車廠先前退出俄羅斯市場的承諾。

根據報導，包括豐田、馬自達及德國豪華品牌的汽車，正由俄羅斯經銷商透過中國中間商訂車。同時，這些流向俄羅斯市場的車輛中，越來越多是中國車界先前常見的「零公里二手車」，也就是假藉中古車的名義，以較 低價格銷售事實上的新車。

在操作上，這些新車在中國被經銷商或貿易商登記為「已售出」，即可被歸類為中古車加以出口。但不同的是，這些新車在俄羅斯的售價，與未曾登記為「已售出」的新車相差無幾，這已從查閱到的文件及俄羅斯經銷商的口中獲得證實。

一名曾在四川任職的中國汽車貿易商人員表示，以「零公里二手車」的方式把車銷往俄羅斯，可免去俄方的銷售批准程序，「讓出口更容易」。

根據報導，賓士（Mercedes-Benz）、BMW、福斯（Volkswagen）等對俄羅斯執行制裁的車廠，都強調禁令依然有效，並正盡最大努力防止未經授權的出口，其中包括在合約中設置條款及教育經銷商。但這些車廠也強調，調查潛在違規行為難度很高。

一名俄羅斯海參崴（Vladivostok）的汽車經銷商表示，他的門市並不會大量進口汽車，而是依客戶訂單一輛輛地向中國貿易商下訂。

根據俄羅斯車市研究機構Autostat的數據顯示，在俄羅斯市場的歐美及日本品牌汽車中，從中國進口的比重不斷上升。

報導提到，有數據顯示，自俄烏戰爭以來，外國汽車品牌在俄羅斯的累計銷量已超過70萬輛，其中豐田是銷量高居第2的品牌，僅次於中國品牌。

豐田對此透過聲明強調，該公司2022年就已停止向俄羅斯出貨；馬自達則表示，在俄羅斯銷售的任何馬自達汽車，均透過不受該公司控制的第三方轉售。