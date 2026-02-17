快訊

澎湖縣長陳光復摔下階梯送醫治療 縣府緊急宣布：副縣長代理縣政

除夕撞鐘「2度劇烈抖動」熱議不斷 鄭麗文親回：感受到巨大正能量

陳光復摔下樓梯頭部撞擊送醫 賴總統發文關心：請醫療團隊全力救治

最多達2000艘！日媒：中漁船兩度集結成「海上之牆」 威嚇台日趨常態化

中央社／ 東京17日專電
日本經濟新聞調查發現，位於東海的日中中間線附近，去年底至今年1月兩度出現中國漁船大規模集結的情況。示意圖／AI生成
日本經濟新聞調查發現，位於東海的日中中間線附近，去年底至今年1月兩度出現中國漁船大規模集結的情況。示意圖／AI生成

日本經濟新聞調查發現，位於東海的日中中間線附近，去年底至今年1月兩度出現中國漁船大規模集結的情況，最多時高達2000艘，形成一道「海上之牆」。由於事件發生於中日關係緊張升溫之際，專家視為對日本及台灣施壓的威嚇行動。

報導指出，採訪團隊根據船舶自動辨識系統（AIS）數據與衛星影像分析發現，兩次漁船集結的位置高度一致，都集中在東經125度、靠近日本專屬經濟區（EEZ）的日中中間線附近。

首次集結發生在去年12月25日前後，約2000艘漁船在南北470公里、東西230公里範圍內，排成巨大的「倒L」陣形；第2次在今年1月11日前後，約有1300艘漁船沿著南北370公里排列。兩次船隊停留時間均超過24小時。分析指出，這很有可能是有組織的動員行動。

熟悉中國海洋政策的九州大學教授益尾知佐子表示，「這麼大規模的漁船動員前所未見，極可能是對日本及台灣的施壓」。2016年曾出現約200至300艘中國漁船聚集在沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊，但這次規模是當年的好幾倍。

當時氣象預報為強風，韓國漁船都選擇返回港口避險，中國漁船卻繼續密集停泊在海上。研究漁業政策的北海道大學教授佐佐木貴文表示，就算是要躲避惡劣天氣，也很難解釋為何要用這麼大規模、這麼長時間維持陣型，這不像是正常的捕撈作業，更像是某種訓練行動。

漁船集結發生在日中外交關係惡化期間，美國戰爭研究所分析認為，或許與日本首相高市早苗去年在國會針對「台灣有事」發表的答詢內容有關，「中國可能選擇此海域，作為動員海上民兵的示威行動」。

衛星影像顯示，1月11日中午前出現大量漁船密集停泊，船舶位置被偽裝的可能性較低，部分船隻之間的距離甚至不到500公尺。佐佐木表示，考慮到潮汐影響，這並非安全距離。

一開始發現漁船集結的地理空間分析公司IngeniSpace指出，中國已經具備阻斷國際海上物流的能力。

報導稱，部分中國漁船的船員本身兼具「海上民兵」角色，長期配合中國政府與軍方行動，執行尚未進入正式軍事衝突階段的「灰色地帶作戰」，過去也參與中國在南海擴大實際控制的行動。

調查還發現，多數參與的漁船來自浙江省。浙江省舟山市去年12月舉行會議，曾經討論到軍民融合與國防動員議題。益尾知佐子警告，東海的海上民兵活動近年來已經漸趨常態化，未來恐將進一步擴大。

與此同時，東海周邊的中國官方船艦活動持續升高。中國海警局2月1日首度公開在日本領海內拍攝的尖閣諸島（釣魚台列嶼）影像，被視為配合海警法實施5週年，再度宣示主權。

日方統計，中國海警船去年在尖閣諸島周邊海域航行天數達357天，創下歷史新高。中國航空母艦遼寧號去年也穿越沖繩以東海域，擴大活動範圍。

此外，日中中間線的中國一側，今年1月確認出現了第22座新建物，推測與資源開發有關。日本外務省對此強調，「在海域邊界尚未劃定的狀況下，進行單方面開發行為，感到極為遺憾」。

報導指出，在日中關係持續緊張的背景下，中國漁船與官方船艦動向同步趨於活躍，成為日本當局高度關注焦點。

中日關係 日本 釣魚台 台灣有事

延伸閱讀

賴總統邀日本大胃王開箱總統府 款待百顆水餃

日本馬年離奇迷信「丙午年之女會吃掉丈夫」 60年前生育率大跌

日本第4季GDP擴張0.1% 不如預期

MLB／缺席WBC是球團的決定 佐佐木朗希自知春訓還需卡位

相關新聞

義大利情人拱門「情人節當天」突倒塌 接吻傳說成絕響 殘骸畫面曝光

CNN報導，義大利薩倫托著名海岸地標「情人拱門」（Lovers' Arch）在2月14日情人節當天倒塌。這座位於普利亞大...

健康堪慮？死亡？普亭「消失」10天 克宮發布近照闢謠

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)自5日發表演說以來，已逾10天未公開露面，引發外界揣測這位73歲領袖的健康...

最多達2000艘！日媒：中漁船兩度集結成「海上之牆」 威嚇台日趨常態化

日本經濟新聞調查發現，位於東海的日中中間線附近，去年底至今年1月兩度出現中國漁船大規模集結的情況，最多時高達2000艘，...

日本特別國會18日召開 預料高市早苗將連任首相

日本第221屆特別國會明天召集，並舉行首相指名選舉，預料在自民黨、日本維新會與部分在野黨支持下，現任首相、自民黨總裁高市...

「馬年充滿能量與行動力」 高市提印太戰略修訂版 劍指中國

日本讀賣新聞16日引述政府相關人士報導，今年是首相高市早苗政治導師、已故日相安倍晉三於2016年倡議的「自由開放印太」(...

英媒：瓦格納為俄招募社會邊緣人 在歐洲製造混亂

根據西方情報官員，曾為俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」(Wagner Group)從事招募與宣傳的人員，如今已成克里姆林宮在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。