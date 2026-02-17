最多達2000艘！日媒：中漁船兩度集結成「海上之牆」 威嚇台日趨常態化

日本經濟新聞調查發現，位於東海的日中中間線附近，去年底至今年1月兩度出現中國漁船大規模集結的情況，最多時高達2000艘，形成一道「海上之牆」。由於事件發生於中日關係緊張升溫之際，專家視為對日本及台灣施壓的威嚇行動。

報導指出，採訪團隊根據船舶自動辨識系統（AIS）數據與衛星影像分析發現，兩次漁船集結的位置高度一致，都集中在東經125度、靠近日本專屬經濟區（EEZ）的日中中間線附近。

首次集結發生在去年12月25日前後，約2000艘漁船在南北470公里、東西230公里範圍內，排成巨大的「倒L」陣形；第2次在今年1月11日前後，約有1300艘漁船沿著南北370公里排列。兩次船隊停留時間均超過24小時。分析指出，這很有可能是有組織的動員行動。

熟悉中國海洋政策的九州大學教授益尾知佐子表示，「這麼大規模的漁船動員前所未見，極可能是對日本及台灣的施壓」。2016年曾出現約200至300艘中國漁船聚集在沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊，但這次規模是當年的好幾倍。

當時氣象預報為強風，韓國漁船都選擇返回港口避險，中國漁船卻繼續密集停泊在海上。研究漁業政策的北海道大學教授佐佐木貴文表示，就算是要躲避惡劣天氣，也很難解釋為何要用這麼大規模、這麼長時間維持陣型，這不像是正常的捕撈作業，更像是某種訓練行動。

漁船集結發生在日中外交關係惡化期間，美國戰爭研究所分析認為，或許與日本首相高市早苗去年在國會針對「台灣有事」發表的答詢內容有關，「中國可能選擇此海域，作為動員海上民兵的示威行動」。

衛星影像顯示，1月11日中午前出現大量漁船密集停泊，船舶位置被偽裝的可能性較低，部分船隻之間的距離甚至不到500公尺。佐佐木表示，考慮到潮汐影響，這並非安全距離。

一開始發現漁船集結的地理空間分析公司IngeniSpace指出，中國已經具備阻斷國際海上物流的能力。

報導稱，部分中國漁船的船員本身兼具「海上民兵」角色，長期配合中國政府與軍方行動，執行尚未進入正式軍事衝突階段的「灰色地帶作戰」，過去也參與中國在南海擴大實際控制的行動。

調查還發現，多數參與的漁船來自浙江省。浙江省舟山市去年12月舉行會議，曾經討論到軍民融合與國防動員議題。益尾知佐子警告，東海的海上民兵活動近年來已經漸趨常態化，未來恐將進一步擴大。

與此同時，東海周邊的中國官方船艦活動持續升高。中國海警局2月1日首度公開在日本領海內拍攝的尖閣諸島（釣魚台列嶼）影像，被視為配合海警法實施5週年，再度宣示主權。

日方統計，中國海警船去年在尖閣諸島周邊海域航行天數達357天，創下歷史新高。中國航空母艦遼寧號去年也穿越沖繩以東海域，擴大活動範圍。

此外，日中中間線的中國一側，今年1月確認出現了第22座新建物，推測與資源開發有關。日本外務省對此強調，「在海域邊界尚未劃定的狀況下，進行單方面開發行為，感到極為遺憾」。

報導指出，在日中關係持續緊張的背景下，中國漁船與官方船艦動向同步趨於活躍，成為日本當局高度關注焦點。