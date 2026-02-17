捷克外交部長與希拉蕊交鋒 揭西方價值分歧加深

捷克日益加深的政治分歧，在慕尼黑安全會議搬上國際舞台。捷克外交部長馬欽卡（Petr Macinka）與美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）之間的激烈交鋒影片在網路上廣傳，凸顯捷克外交政策的兩種對立願景。

根據捷克媒體Expats.cz分析，這段病毒式傳播的畫面象徵本屆慕尼黑安全會議最核心的張力：民粹與進步派對「西方價值」的分歧日益擴大。在「西方與西方的分裂」（The West–West Divide）主題的座談會上，馬欽卡挑戰希拉蕊對西方價值與支持基輔立場的說法。

希拉蕊表示，拋棄烏克蘭將是「背叛」；馬欽卡則將焦點轉向西方內部政策，抨擊「氣候警報主義」與「覺醒運動」。

希拉蕊批評馬欽卡將「氣候警報與覺醒議題」放在對烏克蘭的支持前，認為這種做法無視生死攸關的國際安全。她尖銳反擊：「難道因為你在意這些，就可以合理化拋下那些在前線奮戰、為自由和性別權利而犧牲的烏克蘭人嗎？」這段話迅速在社群媒體上流傳。

波蘭外交部長席科斯基（Radosław Sikorski）也在整場討論中多次挑戰馬欽卡的論點。當馬欽卡質疑選民與歐盟執委會之間的民主連結時，席科斯基指出：「捷克部長也不是直接民選，而是由國會決定政府組成；同樣地，歐洲議會負責批准歐盟執委會。」

報導指出，馬欽卡的表現立即在捷克政壇引起譴責。「市長與獨立人士黨」（STAN）黨主席拉庫尚（Vít Rakušan）將此事稱為「慕尼黑的尷尬」，批評馬欽卡的言論成為捷克「糟糕的名片」。

「人民民主黨」（ODS）黨主席庫普卡（MartinKupka）則將外交部長比喻為「地區錦標賽的拳擊手」，認為他不屬於國際政治的舞台。捷克歐盟執行委員西凱拉（Jozef Síkela）感謝席科斯基「耐心駁斥反歐盟的錯誤資訊」。

馬欽卡的衝突只是3天會議中的其中一場較量。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）13日在開幕時表示，「MAGA（讓美國再次偉大）文化之戰不是我們的戰爭」。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）14日則呼籲回歸共同價值，包括「基督教信仰、文化、傳承、語言、祖先，以及我們先人共同的犧牲」。

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）表示，盧比歐的演說「消除了疑慮」，強調共同的戰略目標。帕維爾指出，原先「跨大西洋關係仍瀰漫著擔憂氛圍」，但盧比歐對歐洲的批評「比預期更具建設性」。

至於烏克蘭議題，帕維爾警告，不應出現未經烏克蘭同意的「慕尼黑精神」式和平協議，並強調捷克主導的彈藥倡議已交付超過400萬枚砲彈。然而，馬欽卡持不同立場，他向公共媒體iROZHLAS.cz表示，他懷疑烏克蘭能在軍事上擊敗俄羅斯，並呼籲停火作為「第一步」。

另一方面，「民主百萬時刻協會」宣布將於3月21日在布拉格集會，支持帕維爾與馬欽卡的持續對抗。反對黨提出的首次不信任投票已告失敗，但已有近77萬人簽署請願書，支持總統立場。