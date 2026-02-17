日本特別國會18日召開 預料高市早苗將連任首相

日本第221屆特別國會明天召集，並舉行首相指名選舉，預料在自民黨、日本維新會與部分在野黨支持下，現任首相、自民黨總裁高市早苗將再度當選，成為日本第105任首相。高市隨即將完成組閣，第2次高市內閣預計明天晚間成立。

時事通信社報導，受眾議院解散與選舉影響，2026年度預算案審議進度明顯落後往年。高市強調，將全力推動預算案與稅制改革相關法案儘速過關。

高市今天在自民黨黨務會議上表示，面對眾院選舉大勝結果，「將謙虛接受國民寄予的期待，深感責任重大」，並強調希望能盡快完成預算與相關立法。她也向黨內高層轉達，不會放棄讓預算案在本年度內（3月31日之前）成立的目標。

不過，在野黨已表態反對倉促審議。立憲民主黨參議院國會對策委員長齋藤嘉隆今天直言，「若試圖在1個月內強行通過預算，等同於國會自殺行為」，要求確保充分審議時間，預料預算案將成為新會期朝野攻防焦點。

參眾兩院明天將同步舉行首相指名選舉，在自民黨與日本維新會的多數支持下，高市可望順利連任，同時將選出自民黨前法務大臣森英介出任眾議院議長。

至於副議長人選方面，原本中道改革聯合協調由曾任立憲民主黨代表的泉健太擔任，但泉健太表示「另有更適合的人選，自己希望專心投入黨的重建工作」而婉拒，最終改由曾任公明黨代表的石井啓一接任。

新內閣將在皇居完成首相親任式與閣僚認證式後成立。由於距離首次上任僅約4個月，高市原則上延續內閣班底，副大臣與政務官預定19日任命。

報導指出，20日將由日皇出席國會開會式，高市也將發表施政方針演說，24日以後展開各黨代表質詢。本屆特別國會會期預定至7月17日，共150天。

此外，朝野今天已就國會委員會席次完成協調，除了2個委員長職位外，其餘常任與特別委員會的委員長職務原則上由執政黨掌握；維新會取得法務委員會與政治改革特別委員會委員長，中道改革聯合則負責懲罰委員會與消費者問題特別委員會。