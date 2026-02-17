陸使館稱外交爭端恐致數百萬人失業 菲律賓控脅迫、強烈反對

快訊

中央社／ 馬尼拉17日綜合外電報導

菲律賓和中國的外交摩擦逐漸升溫，中國駐菲大使館日前提出可能使菲方「付出數百萬個工作機會的代價」。菲律賓外交部對此表示「強烈反對」，強調這種論調可能被視為脅迫。

路透社報導，菲律賓與中國在具主權爭議的南海一再發生海上對抗，近期中國大使館與菲律賓官員之間更是言辭交鋒。

部分菲律賓參議員表示應該將中國大使列為「不受歡迎人物」。對此，中國大使館上週警告，任何對雙邊關係造成嚴重損害的行為，都將「付出數百萬個工作機會的代價」。

菲律賓外交部昨晚發布聲明指出：「我們對中國大使館的論調表示強烈反對，似乎暗示可能以這種合作為某種形式的籌碼或報復手段而予以停止。」

聲明同時指出：「在當前氛圍下，此一表述可能被視為脅迫，因而削弱建設性雙邊對話。」聲明呼籲中國外交官公開交流時態度「負責且慎重」。

中國大使館未立即回應置評請求。今天適逢中國與菲律賓過農曆春節。

菲律賓指控中國在南海菲律賓專屬經濟區內採取挑釁行徑，包括危險動作、水砲攻擊，並且破壞補給任務。

中國則反指菲律賓侵入其聲稱擁有的領土。

