中客赴日銳減衝擊關西觀光 百貨飯店加速去中國化

中央社／ 東京17日專電

往年農曆春節長假，日本各大觀光城市湧入大量中國旅客，但日本首相高市早苗發表「台灣有事」答詢後，中國政府要求公民避免赴日旅遊，過去高度仰賴中國觀光客的關西地區首當其衝，百貨公司與飯店業者紛紛啟動「去中國化」策略，尋求市場轉型。

產經新聞報導，根據日本政府觀光局統計，去年12月訪日的中國旅客約33萬人，較前年同期大減約45%，邁入2026年之後持續下滑。

大阪觀光局表示，去年12月造訪大阪府的中國旅客同樣年減45%，僅為17萬6000人；若以去年全年522萬5000人次中國旅客造訪大阪計算，今年造訪人次若腰斬，恐將流失相當於去年韓國旅客總量（274萬4000人次）的觀光人潮。大阪觀光局指出，「中國客減少的衝擊非常大，要完全補上這個缺口並不容易」。

長期配合中國消費者習慣，調整賣場與商品結構的關西百貨，如今明顯感受到壓力。日本百貨店協會表示，去年12月全國百貨公司的中國客人數與中國客銷售額，雙雙年減約4成。受到免稅品銷售額下降影響，大阪百貨公司銷售年減2.4%，跌幅高於全國平均值。

不過，今年1月初步數據顯示，大丸心齋橋店、阪急梅田本店與高島屋大阪店等百貨公司，由於日本本地顧客回流，部分門市營收反而比去年同期增加。

為了降低對中國市場的過度依賴，大丸心齋橋店近2年透過在中國沒辦法使用的Instagram，以英文、韓文及台港常用的繁體中文發布活動與賣場資訊，近期更強化影音即時宣傳，積極拓展非中國人客群。

旅宿業同樣加速轉向。大阪帝國飯店表示，今年1至3月中國旅客預約人數較去年同期暴跌約8成，正在以曾來訪大阪世博的約50個國家旅客為目標，加速開拓中國以外市場。

星野集團則指出，該集團在大阪與京都的飯店，因為韓國、台灣及日本國內旅客增加，成功彌補中國客減少的虧損，今年1月以後住房率大致維持去年水準。

日本綜合研究所關西經濟研究中心研究員藤山光雄分析，中國旅客占日本整體入境觀光客超過2成，中國客減少帶來的影響不可忽視，不過，與其視為危機，不如視為吸引非中國旅客的契機。

他表示，歐美旅客通常停留時間長、消費金額高，是首先鎖定對象；其次，東南亞國家經濟快速成長，雖然未必出現中國式「爆買」，但觀光消費仍具成長潛力。降低對中國旅客的依存度，也有助緩解部分地區「過度觀光」問題，同時創造以非中國客為目標的觀光內容開發機會。

大阪

