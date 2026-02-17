烏俄日內瓦會談展開 俄索割讓頓內茨克成關鍵癥結

快訊

中央社／ 日內瓦16日綜合外電報導

美國斡旋的最新一輪俄烏會談明起在瑞士日內瓦舉行2天，克里姆林宮表示，這次會談可能聚焦在雙方具僵持不下的領土歸屬議題。

路透社報導，美國總統川普施壓俄烏兩方達成協議，力促雙方結束這場自1945年二戰結束以來歐洲最大規模戰爭。但烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）表示，烏方現在面臨做出讓步的極大壓力。

俄羅斯要求基輔當局放棄烏東頓內茨克（Donetsk）地區中，20%尚未被俄軍占領的土地；基輔拒絕接受。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，這次會談要討論全面性的議題，包括領土這一核心問題，以及俄羅斯先前提出的其他要求。

俄羅斯幾乎整整4年前全面入侵烏克蘭，俄方2022年2月24日發動的這場行動，已造成數萬人喪生、數百萬人逃離家園，烏國境內許多城市、城鎮與鄉村也遭破壞殆盡。

俄羅斯目前占領約20%烏克蘭國土，包括2014年併吞的克里米亞（Crimea）以及2022年前就已奪取的烏東頓巴斯（Donbas）部分地區。俄軍近來空襲烏國能源基礎設施之下，讓數十萬人在嚴冬中無法取得暖氣與電力。

除了領土爭議，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠控制權、戰後西方部隊在烏克蘭可能扮演的角色上，俄烏也存有重大分歧。

這次會談在瑞士日內瓦舉行，先前兩輪在阿布達比的會談，雙方雖稱具建設性，但未取得重大突破。

烏克蘭將派出國家安全與國防委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov），並有多名官員隨行參與會談。美方代表團成員將包括川普首席特使魏科夫（SteveWitkoff）及女婿庫許納（Jared Kushner）；俄方則由前文化部長梅丁思基（Vladimir Medinsky）率團。

