匈牙利4月大選 美國務卿：川普力挺奧班續執政

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）面臨4月艱困選戰，美國國務卿盧比歐今天說，總統川普承諾力挺奧班，因為奧班繼續執政、他與川普關係融洽，這對美國利益至關重要。

匈牙利預定4月12日舉行國會大選，這是奧班的政黨青年民主黨（Fidesz）自2010年執政以來，所面臨的最大挑戰。

盧比歐（Marco Rubio）在布達佩斯訪問，與奧班共同召開記者會，他表示，美匈關係正邁入「黃金時代」，但盧比歐似乎暗示這將取決於奧班能否連任。

他也指出，若有需要，華府也願意在財政上協助布達佩斯。

盧比歐站在奧班身旁說：「川普總統高度關注你（奧班）的成功，因為你的勝利，就是我們的成功。」

他說：「我們盼你繼續執政，希望這裡的經濟持續繁榮，而匈牙利的繁榮昌盛，符合美國國家利益；只要你仍是匈牙利總理、仍領導這個國家，匈牙利的成功，就是我們的利益所在。」

盧比歐表示：「如果你們面臨財務困難、經濟發展受阻或國家的穩定遭威脅，我相信川普總統會非常關切，願意設法協助你們，既是因為你和他的關係良好，也因為匈牙利對我們很重要。」

川普已公開力挺奧班，上週在社群平台上稱奧班是「真正強大的領導人」。

川普近年來多次表態支持全球保守派領袖，最近一次是公開挺阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）及日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）。