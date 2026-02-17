快訊

與淫魔富豪艾普斯坦往來書信曝光 凱悅飯店董事長請辭

匈牙利4月大選 美國務卿：川普力挺奧班續執政

中央社／ 布達佩斯16日綜合外電報導

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）面臨4月艱困選戰，美國國務卿盧比歐今天說，總統川普承諾力挺奧班，因為奧班繼續執政、他與川普關係融洽，這對美國利益至關重要。

匈牙利預定4月12日舉行國會大選，這是奧班的政黨青年民主黨（Fidesz）自2010年執政以來，所面臨的最大挑戰。

盧比歐（Marco Rubio）在布達佩斯訪問，與奧班共同召開記者會，他表示，美匈關係正邁入「黃金時代」，但盧比歐似乎暗示這將取決於奧班能否連任。

他也指出，若有需要，華府也願意在財政上協助布達佩斯。

盧比歐站在奧班身旁說：「川普總統高度關注你（奧班）的成功，因為你的勝利，就是我們的成功。」

他說：「我們盼你繼續執政，希望這裡的經濟持續繁榮，而匈牙利的繁榮昌盛，符合美國國家利益；只要你仍是匈牙利總理、仍領導這個國家，匈牙利的成功，就是我們的利益所在。」

盧比歐表示：「如果你們面臨財務困難、經濟發展受阻或國家的穩定遭威脅，我相信川普總統會非常關切，願意設法協助你們，既是因為你和他的關係良好，也因為匈牙利對我們很重要。」

川普已公開力挺奧班，上週在社群平台上稱奧班是「真正強大的領導人」。

川普近年來多次表態支持全球保守派領袖，最近一次是公開挺阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）及日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）。

匈牙利 川普 盧比歐

延伸閱讀

日內瓦會談前夕 川普促烏快點與俄達成協議

美軍擴大中東部署「準備核談判破局可開轟伊朗」 華府仍不知下步盤算

美伊今舉行核會談 川普將間接坐鎮 提B-2轟炸機籲「伊朗最好理性點」

道瓊上五萬 川普喊十萬

相關新聞

功德殊勝的藏曆馬年，藏人到不了的西藏神山岡仁波齊

丙午馬年至，而對藏人（圖博人）來說，今年也是藏曆的火馬年，是殊勝的年份——相傳馬年是釋迦牟尼佛的誕生年，也是與藏傳佛教神山岡仁波齊生肖相合的「本命年」，藏人相信在馬年前往岡仁波齊轉山，可積累其他年份13倍的功德。

健康堪慮？死亡？普亭「消失」10天 克宮發布近照闢謠

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)自5日發表演說以來，已逾10天未公開露面，引發外界揣測這位73歲領袖的健康...

「馬年充滿能量與行動力」 高市提印太戰略修訂版 劍指中國

日本讀賣新聞16日引述政府相關人士報導，今年是首相高市早苗政治導師、已故日相安倍晉三於2016年倡議的「自由開放印太」(...

英媒：瓦格納為俄招募社會邊緣人 在歐洲製造混亂

根據西方情報官員，曾為俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」(Wagner Group)從事招募與宣傳的人員，如今已成克里姆林宮在...

日民調：高市早苗內閣支持率72% 連5個月破7成

日本產經新聞社與富士新聞網（FNN）14、15日聯合民調顯示，高市早苗內閣支持率達72.0%，較1月下旬調查上升1.2個...

從期待落差到紅包壓力 應對親友20招讓團圓更溫馨

過年圍爐本該溫馨，卻常變成「長輩連環問」、「親戚互相比較」的壓力場：問薪水結婚、比孩子成就、回娘家順序…… 很多人一想到就頭痛。德國媒體訪問家庭治療師，解釋節慶為何容易起衝突，還整理出20個實用化解招數，讓聚會輕鬆點。你家過年也有類似煩惱嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。