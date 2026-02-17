菲律賓總統副總統向華人拜年 籲全民團結促發展

快訊

中央社／ 馬尼拉17日專電

在全球華人社會歡慶農曆新年之際，菲律賓總統小馬可仕和副總統薩拉．杜特蒂也分別向菲律賓華人族群致賀，並呼籲全民團結，為國家發展注入新的動能。

今天是大年初一，菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）公布小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的新春賀詞，迎接「火馬年」到來。

小馬可仕表示，馬通常被視為行動力、勇氣和前進的象徵，而火元素則代表著不願安於現狀的火花，火馬組合帶來非凡的象徵意義，期許民眾辛勤工作、家庭審慎理財、政府與業界穩健施政與決策，將每日的努力轉化為長期成長。

他呼籲全民制定方向、全速馳騁，共同打造更繁榮、更靈活、更強大的「新菲律賓」（BagongPilipinas）。

華人移民菲律賓的歷史悠久，與在地社會通婚與交流頻繁，語言、飲食、節慶文化已高度融合。過去數十年來，菲律賓總統府通常都會把農曆新年列為「特別非上班日」，讓菲律賓人能與華人一同慶祝。

另一方面，薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）透過臉書向菲律賓華人拜年，形容「火馬年」是兼具勇氣與能量的一年，鼓勵民眾點燃「同舟共濟」（bayanihan）之魂、朝充滿可能性的新年前進。

她鼓勵全民攜手追求國家成長與發展、祝願每個家庭在新的一年裡富裕、健康與和平，並且團結一心，打造更進步、更富足的菲律賓。

