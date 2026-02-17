快訊

連年國運下下籤…南鯤鯓總算抽出好籤 信徒笑：終於可堵這些人的嘴

鄭麗文除夕撞鐘手中紅繩「2度劇烈抖動」引熱議 國民黨回應

過一個功德殊勝的馬年！西藏神山轉好運

應對俄羅斯威脅 波蘭總統籲發展核威懾力量

中央社／ 華沙16日專電

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）15日接受波蘭衛視新聞（Polsat News）專訪時表示，面對「咄咄逼人的帝國主義俄羅斯」，波蘭有必要尋求發展核威懾力量，以確保國防安全。

這番言論呼應德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）在慕尼黑安全會議上有關建立歐洲核威懾機制的倡議。梅爾茨說，他已與法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）就歐洲核威懾議題展開討論。

英文網路媒體「波蘭筆記」（Notes from Poland）報導，納夫羅茨基強調，他「堅定支持」波蘭加入核子計畫，並認為在遵守國際規範的前提下，發展核潛力是波蘭應走的道路。

華沙與莫斯科關係正陷入冰點。波蘭當局指出，俄羅斯情報人員近期持續針對波蘭實施「混合行動」（Hybrid Operations），手段包含網路攻擊、破壞基礎設施與傳播虛假資訊。

根據俄羅斯獨立民調機構列瓦達中心（LevadaCenter）1月公布的調查，波蘭與立陶宛並列為俄羅斯民眾心中最敵對的國家；62%俄國受訪者將波蘭和立陶宛視為敵人，顯示敵對情緒已達高峰。

波蘭尋求核威懾的想法由來已久。前總統杜達（Andrzej Duda）曾多次與美國討論納入北大西洋公約組織（NATO）核共享機制的可能性，並對法國擴張其核保護傘至歐洲盟友的主張表示歡迎。

然而，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）曾主張發展波蘭「自主核武儲備」優於依賴他國。目前圖斯克政府尚未對納夫羅茨基的表態發表正式評論。

波蘭總理與總統分屬不同黨派，圖斯克來自親歐洲聯盟的「公民聯盟」（KO），納夫羅茨基則隸屬保守派的法律與正義黨（PiS），雙方經常在司法改革與外交政策上對峙，但試圖在國家安全議題維持統一戰線。

波蘭 俄羅斯 總理

延伸閱讀

賴總統邀日本大胃王開箱總統府 款待百顆水餃

賴總統穿紅色TAIWAN帽T吸睛 蔡英文下午接棒力挺蘇巧慧

賴總統讚去年台股亮眼 喊話立院總預算盡快審過「要為國家人民設想」

冬奧／波蘭餃子吉祥物爆紅 運動員瘋狂分享掀熱潮

相關新聞

功德殊勝的藏曆馬年，藏人到不了的西藏神山岡仁波齊

丙午馬年至，而對藏人（圖博人）來說，今年也是藏曆的火馬年，是殊勝的年份——相傳馬年是釋迦牟尼佛的誕生年，也是與藏傳佛教神山岡仁波齊生肖相合的「本命年」，藏人相信在馬年前往岡仁波齊轉山，可積累其他年份13倍的功德。

日民調：高市早苗內閣支持率72% 連5個月破7成

日本產經新聞社與富士新聞網（FNN）14、15日聯合民調顯示，高市早苗內閣支持率達72.0%，較1月下旬調查上升1.2個...

從期待落差到紅包壓力 應對親友20招讓團圓更溫馨

過年圍爐本該溫馨，卻常變成「長輩連環問」、「親戚互相比較」的壓力場：問薪水結婚、比孩子成就、回娘家順序…… 很多人一想到就頭痛。德國媒體訪問家庭治療師，解釋節慶為何容易起衝突，還整理出20個實用化解招數，讓聚會輕鬆點。你家過年也有類似煩惱嗎？

王毅再批「殖民台灣野心未泯」 日：盼對話解決台灣議題

中共中央政治局委員兼中國大陸外長王毅在十四日，又一次批評日本首相高市早苗去年十一月在眾議院的「台灣有事」發言揭露「日本侵...

以色列堅持 伊朗須轉移濃縮鈾

在十七日美伊第二輪核會談前夕，以色列總理內唐亞胡十五日在耶路撒冷重申，若美伊達成協議，必須解決相關問題，即轉移伊朗擁有的...

美伊會談 川普：破局就支持以國空襲

美國總統川普去年十二月在佛州海湖莊園和以色列總理內唐亞胡會面時承諾，若美伊無法達成核協議，美國將支持以色列空襲伊朗彈道飛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。