應對俄羅斯威脅 波蘭總統籲發展核威懾力量

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）15日接受波蘭衛視新聞（Polsat News）專訪時表示，面對「咄咄逼人的帝國主義俄羅斯」，波蘭有必要尋求發展核威懾力量，以確保國防安全。

這番言論呼應德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）在慕尼黑安全會議上有關建立歐洲核威懾機制的倡議。梅爾茨說，他已與法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）就歐洲核威懾議題展開討論。

英文網路媒體「波蘭筆記」（Notes from Poland）報導，納夫羅茨基強調，他「堅定支持」波蘭加入核子計畫，並認為在遵守國際規範的前提下，發展核潛力是波蘭應走的道路。

華沙與莫斯科關係正陷入冰點。波蘭當局指出，俄羅斯情報人員近期持續針對波蘭實施「混合行動」（Hybrid Operations），手段包含網路攻擊、破壞基礎設施與傳播虛假資訊。

根據俄羅斯獨立民調機構列瓦達中心（LevadaCenter）1月公布的調查，波蘭與立陶宛並列為俄羅斯民眾心中最敵對的國家；62%俄國受訪者將波蘭和立陶宛視為敵人，顯示敵對情緒已達高峰。

波蘭尋求核威懾的想法由來已久。前總統杜達（Andrzej Duda）曾多次與美國討論納入北大西洋公約組織（NATO）核共享機制的可能性，並對法國擴張其核保護傘至歐洲盟友的主張表示歡迎。

然而，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）曾主張發展波蘭「自主核武儲備」優於依賴他國。目前圖斯克政府尚未對納夫羅茨基的表態發表正式評論。

波蘭總理與總統分屬不同黨派，圖斯克來自親歐洲聯盟的「公民聯盟」（KO），納夫羅茨基則隸屬保守派的法律與正義黨（PiS），雙方經常在司法改革與外交政策上對峙，但試圖在國家安全議題維持統一戰線。