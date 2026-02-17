菲美澳2026首度南海聯合巡航 強化協同作戰能力

菲、美、澳15日至16日在南海菲律賓聲索區域完成聯合巡航演習。這是菲美與其他盟友間今年首場多邊海事合作活動，也是2024年4月以來第14場，旨在持續強化協同作戰能力。

菲律賓軍方今天宣布，菲律賓武裝部隊（AFP）、美軍印太司令部（INDOPACOM）和澳洲國防軍（ADF）於15日至16日在「西菲律賓海」完成第14次多邊海事合作活動（MMCA）。

「西菲律賓海」是菲方對其在南海聲索區域的稱呼，範圍涵蓋從領海基線向南海延伸出去200海里專屬經濟海域。此區域與中國以10段線聲索的南海海域重疊，雙方長年衝突不斷。

這次MMCA，菲方動員飛彈巡防艦席蘭號（BRPDiego Silang）、AW109直升機、FA-50輕型戰機、A-29超級巨嘴鳥攻擊機等，海岸防衛隊也派出巡邏艦馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua）參與。

澳洲國防軍出動遠程護衛艦「土烏巴艦」（HMASToowoomba）及艦上搭載的MH-60R海鷹直升機和P-8A海上巡邏機（P-8A Poseidon）；美方則派遣勃克級神盾飛彈驅逐艦「杜威號」（USS Dewey）和1架P-8A海上巡邏機。

演習內容為通訊演練、海域態勢感知、分區戰術、攝影演習、海上補給、即時檢討等，3方彙整作業經驗，作為未來聯合行動參考。

菲律賓軍方表示，這是2024年4月首辦以來第14場「多邊海上合作行動」聯合巡航演習，彰顯參與各方致力於持續強化協同作戰能力、提升區域海上安全以及維護航行與飛越自由的承諾。

菲律賓於2023年11月開始與美國舉行海事合作活動（MCA）聯合巡航，再於2024年4月擴大為「多邊海事合作活動」，邀請日本、加拿大、澳洲、紐西蘭等國家參與。

在菲中因南海議題持續緊張之際，與更多理念相近國家結盟及舉行多邊聯合行動，是菲律賓的抗中策略之一。

另一方面，菲律賓國防部昨天宣布與義大利續簽「國防領域合作協議」（Cooperation in the Field ofDefense），形容這是強化雙邊防務關係並推動務實合作的重要具體步驟。

菲律賓國防部表示，高度重視歐洲夥伴參與印太事務，期待持續合作，以強化海上安全、促進全球穩定並推進共同利益。